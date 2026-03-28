EMT Madrid adjudica el proyecto para construir el nuevo Centro de Operaciones de Las Tablas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) ha adjudicado la redacción del proyecto básico y el proyecto de ejecución para la construcción del nuevo Centro de Operaciones de Las Tablas, con un presupuesto base que asciende a 1.665.065,62 euros (sin IVA).

La licitación ha sido adjudicada a una unión temporal de empresas (UTE) formada por las compañías Martínez Segovia, Fernández Pallás y Asociados, S.A. y, Segula Tecnologías España, S.A.U., que cuenta con un plazo máximo de 12 meses para la ejecución de los trabajos comprendidos en esta fase, ha detallado el Consistorio en un comunicado.

Este procedimiento engloba la redacción tanto del proyecto básico como del proyecto de ejecución y va acompañado, además, de otros cometidos como la realización de trabajos previos de topografía y geotécnica sobre el terreno, así como la redacción del proyecto de la subestación y la línea de alta tensión eléctrica, entre otros.

El plazo máximo de 12 meses exigido se desglosa en la redacción del proyecto básico (tres meses), la redacción del proyecto de construcción (cinco meses) y los trabajos de documentación técnica y la tramitación de licencia para obras (se prolongarán cuatro meses).

El pliego recoge determinadas condiciones de índole medioambiental que también se tendrán que tener en cuenta en las futuras nuevas edificaciones, como la reutilización de aguas pluviales para usos compatibles con este centro de operaciones, de forma que los futuros edificios deberán contar con una red para el vertido de agua de lluvias independiente de la red de saneamiento; elementos de fontanería adecuados para la reducción del consumo de agua, conforme a la actual legislación, y tendrá que incluir un estudio sobre las medidas pasivas de ahorro, eficiencia y descarbonización basado en los principios de electrificación y disminución de la demanda energética, el uso de instalaciones centralizadas eficientes y el aprovechamiento de energías renovables in situ, entre otras consideraciones como la instalación de placas termo solares.

CAPACIDAD PARA 620 AUTOBUSES

La parcela para esta nueva instalación, cuyo principal acceso se ubica en la M-603, ocupará una superficie de 95.000 metros cuadrados y tendrá un aforo de 620 autobuses de EMT Madrid. La plataforma de aparcamiento dispondrá de una cubierta para proteger a los vehículos de las inclemencias del tiempo, que, a su vez, sustentará la instalación para la recarga eléctrica de los autobuses de EMT Madrid y alojará las placas fotovoltaicas necesarias para obtener un balance eléctrico más eficiente.

Igualmente, dicha cubierta permitirá optimizar la recogida de aguas pluviales para canalizarlas a través de las redes de saneamiento con el fin de lograr un aprovechamiento medioambiental adecuado.

En septiembre de 2024, el Ayuntamiento de Madrid daba luz verde a la construcción del nuevo Centro de Operaciones de Las Tablas en el distrito de Fuencarral-El Pardo por el cierre del Centro de Operaciones de Fuencarral, con motivo del proyecto de transformación urbanística Madrid Nuevo Norte. Los planes para levantar este complejo en Las Tablas llevan consigo también unas mejores dotaciones públicas para los residentes y una nueva zona del Bosque Metropolitano, el cinturón forestal que circunvalará Madrid.

Una novedad destacada del nuevo Centro de Operaciones de Las Tablas es el edificio anexo que albergará diversas aulas de formación, aulas taller, simuladores de conducción, aulas dotadas de sistemas virtuales y un auditorio. Todo este complejo gestionado por EMT Madrid incluirá otro edificio destinado a los talleres generales, los almacenes, los vestuarios y las oficinas.