EMT Madrid celebra San Isidro con una edición especial de camisetas y tote bags con el clavel castizo como protagonista

Camiseta de la colección especial de EMT Madrid para festejar San Isidro - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

EMT Madrid celebra San Isidro con una edición especial de camisetas y tote bags que pone a la venta con el clavel castizo como protagonista, ha anunciado el Ayuntamiento en un comunicado.

La edición especial se compone de dos camisetas de corte oversize y dos bolsas de tela con cremallera exterior y bolsillo interior para llevar al hombro.

Esta colección especial consta de dos diseños, cada uno de ellos presente en un modelo de camiseta y tote bag: en el primero de ellos, se aúnan la tipografía chulapa con el mensaje 'Más de Madrid que los gatos' y el ciclo vital del clavel rojo, visto desde varias perspectivas.

El segundo diseño se compone del texto en chulapa 'EMT Madrid, desde 1947', la fecha de nacimiento de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, junto a un clavel reventón.

Las cuatro piezas están confeccionadas en algodón y el precio es de 15,95 euros en el caso de las bolsas de tela y de 25 euros en el de las camisetas. Están disponibles en https://tienda.emtmadrid.es/.