EMT ofrecerá un servicio de acompañamiento a personas solas, mayores o con discapacidad que acudan al Ramón y Cajal

EMT Madrid acompañará a personas solas, mayores o con discapacidad al Hospital Ramón y Cajal - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Personal del Servicio de Atención a Colectivos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) prestará un servicio de acompañamiento gratuito a personas solas, mayores o con discapacidad que acudan al Hospital Universitario Ramón y Cajal en autobús para sus habituales visitas médicas.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha firmado este viernes un acuerdo marco de colaboración con el director gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Carlos Mingo, para ofrecer este servicio, que será prestado por personal formado específicamente.

En función de los resultados, desde el Ayuntamiento han apuntado la posibilidad de que este servicio pueda extrapolarse a otros hospitales madrileños.

Este programa se integra dentro de la iniciativa 'Apóyate en mi', proyecto piloto surgido tras detectar la necesidad que tenían personas que se encuentran solas de acudir acompañadas al hospital, según ha explicado el Ayuntamiento.

Así, este personal acompañará a sus consultas médicas, a bordo de las líneas regulares de EMT Madrid, a personas mayores o enfermas que se encuentran solas, siempre que las condiciones del paciente lo permitan.

Estos acompañamientos se realizarán desde el domicilio hasta el Hospital Ramón y Cajal y viceversa, previa selección de las personas beneficiarias por parte del Servicio de Atención al Paciente de este centro hospitalario.

Una vez seleccionados, el personal perteneciente al Servicio de Atención de Colectivos de EMT Madrid, formado específicamente, se encargará de realizar el servicio. Las líneas que llevan hasta las inmediaciones del Hospital Ramón y Cajal son la 125, 135, 165, 166 y BR1.

En el marco del acuerdo, con una vigencia de dos años prorrogables, se entiende como actividad de acompañamiento aquella cuyos beneficiarios son personas que siguen un tratamiento o necesitan una prueba médica y deben ser ayudados por personal del Servicio de Atención a Colectivos de la empresa municipal en sus desplazamientos al centro hospitalario y/o el retorno a su domicilio, cuando estén en situación social o familiar de soledad, es decir, sin posibilidad de ser acompañados por otra persona.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Desde el Ayuntamiento de la capital han recordado que uno de los objetivos primordiales de EMT Madrid es el de garantizar la accesibilidad universal a bordo de su red de líneas de autobús y potenciar el uso de este modo de transporte entre todos los ciudadanos de una forma segura y autónoma, con independencia de su condición física, psíquica, intelectual o edad.

"La empresa municipal es consciente de que la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro de Madrid determina la participación social y el acceso a los servicios comunitarios por parte de los ciudadanos, al tiempo que fomenta la inclusión social", han apuntado desde el Consistorio.

En este marco, EMT Madrid colabora de forma continuada con diferentes colectivos que utilizan el transporte público de superficie (niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, etc.) para escuchar sus necesidades reales del día a día en sus desplazamientos, de forma que nadie quede fuera de sus servicios.

Así, ha creado el Servicio de Atención a Colectivos integrado por un grupo de profesionales formados en materia de accesibilidad universal y en interacción con diversos colectivos.