EMT reforzará el servicio de autobuses el fin de semana para facilitar los desplazamientos a la Pradera de San Isidro

Archivo - Archivo.- Un autobús de la EMT - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) reforzará este fin de semana el servicio de autobuses para facilitar los desplazamientos hacia la Pradera de San Isidro, principal punto de celebración de los festejos por el patrón de la capital.

El mayor refuerzo tendrá lugar el viernes 15 de mayo, Día de San Isidro, con un incremento en la dotación de autobuses en doce líneas de autobús (las líneas 3, 17, 18, 23, 25, 34, 35, 36, 116, 118, 119 y 148).

Por su parte, el sábado 16 y el domingo 17 se reforzarán las líneas 17 y 25 ante la previsión de una mayor afluencia de viajeros, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En cualquier caso, la línea 25 (Plaza de España-Casa de Campo) permanecerá desviada hasta el 20 de mayo en el tramo del Paseo de la Ermita del Santo comprendido entre Vía Carpetana y el Paseo de San Illán.

Así, en sentido Casa de Campo, los autobuses circularán desde el Paseo de la Ermita del Santo hacia Vía Carpetana, donde retomarán su recorrido habitual. Quedan sin servicio las paradas número 4.744 (Paseo de la Ermita del Santo frente a Paseo de San Illán), número 4.746 (Paseo de la Ermita del Santo frente a Paseo del Quince de Mayo) y número 4.748 (Paseo de la Ermita del Santo s/n).

Como alternativas se podrán utilizar las paradas número 555 (Vía Carpetana s/n con Caramuel), número 616 (Paseo de la Ermita del Santo s/n con Vía Carpetana) y número 618 (calle de Gallur frente al número 1).

En sentido plaza de España, los autobuses circularán por Vía Carpetana y el Paseo de la Ermita del Santo antes de recuperar su ruta habitual. En este caso, permanecen sin servicio las paradas número 4.749 (Paseo de la Ermita del Santo con Vía Carpetana), número 4.747 (Paseo de la Ermita del Santo con Paseo del Quince de Mayo), número 4.745 (Paseo de la Ermita del Santo con Paseo de San Illán) y número 554 (Paseo de la Ermita del Santo con puente de San Isidro).

Las paradas alternativas más próximas son la número 556 (Vía Carpetana frente a calle Caramuel), número 558 (Vía Carpetana, 53) y número 617 (Paseo de la Ermita del Santo, 43).

ALTERACIONES EN LA LÍNEA 50

Además, la línea 50 (Plaza Mayor-Avenida del Manzanares) sufrirá desvíos durante toda la jornada del viernes día 15 en el tramo del Paseo de la Ermita del Santo comprendido entre el Paseo de San Illán y el Puente de San Isidro. Su cabecera se situará en la parada número 4.652 (Paseo de la Ermita del Santo s/n con puente de San Isidro).

En sentido Avenida del Manzanares, quedarán sin servicio las paradas número 2.498 (Paseo de San Illán frente al número 9), número 3.920 (calle de San Dámaso, 1), número 3.921 (avenida del Manzanares, 74) y número 3.922 (avenida del Manzanares, 96).

En sentido Plaza Mayor, no prestarán servicio las paradas número 3.923 (Paseo de San Illán con Avenida del Manzanares), número 3.924 (Paseo de San Illán, 41) y número 3.357 (Paseo de San Illán, 23).

Toda la información detallada por fechas y líneas se puede consultarse en la página web de EMT Madrid.