EMVS Madrid sorteará el próximo 24 de octubre 378 viviendas públicas en alquiler asequible, la mayoría en El Cañaveral

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

EMVS Madrid sorteará 378 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible, la mayoría en El Cañaveral (Vicálvaro), el próximo 24 de octubre, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Se trata de "seguir consolidando la inversión y la generación de vivienda pública de alquiler asequible", algo que se vehiculará a través de este tercer sorteo en 2025, el octavo en lo que va de mandato.

En total, el Ayuntamiento ha sorteado 1.669 viviendas de alquiler en el presente mandato y con este último sorteo se alcanzarán los 2.047 pisos sorteados. Nueve de cada diez viviendas sorteadas de nueva construcción han sido destinadas a jóvenes menores de 35 años y a familias con hijos menores.