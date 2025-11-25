El encendido navideño de Hortaleza llega por primera vez a todos los barrios con 150 árboles iluminados y 3 cabalgatas

Encendido navideño de Hortaleza - CANAL 33

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal presidente del distrito de Hortaleza, David Pérez, celebró este lunes por la tarde el encendido oficial de las luces navideñas, en un acto lleno de vecinos en el que ha destacado que, por primera vez, "llegan a todos los barrios más de 150 árboles con luces repartidos por todo el distrito".

En declaraciones a Canal 33 TV recogidas por Europa Press, Pérez recalcó que este despliegue permite que todos los residentes en el distrito "encuentren una ocasión para celebrar, para compartir y disfrutar de la Navidad, unas fiestas entrañables y de celebración para todos".

El edil explicó que, junto a la iluminación, el distrito ha organizado 140 actividades tanto deportivas como culturales como de todo tipo, diseñadas para "todos los gustos y todas las edades". Y mostró su deseo de que la ciudadanía participe en una programación pensada para favorecer la convivencia y el espíritu festivo.

El concejal puso en valor la participación del coro escolar de Hortaleza, que realizó "un recital espectacular" durante el acto de encendido. También agradeció la presencia de los mayores del distrito, quienes han colaborado en el alumbrado y representan a las personas que más años llevan en el distrito justo en el año que se conmemora el 75 aniversario de la adhesión de Hortaleza a la capital.

LOS DETALLES DE LAS CABALGATAS

Además, Pérez anunció una de las principales novedades de este año: que por primera vez va a haber tres cabalgatas en el distrito. Según explicó, esta ampliación permitirá "llevar la magia de la Navidad a todos los barrios, a todos los niños y a todas las familias", reforzando el carácter inclusivo de la programación festiva.

La primera será la cabalgata de Valdebebas, que desfilará el día 2 de enero a las 18.00 horas, seguida de la de Sanchinarro, que recorrerá las calles del barrio el día siguiente a la misma hora. Ambas lucirán una comitiva con seis carrozas que arrojarán 3.000 kilos de caramelos.

Finalmente, el día 5 de enero, a las 18.00 horas, la cabalgata participativa de Hortaleza tomará las calles para celebrar la víspera de Reyes por todo lo alto con carrozas decoradas por las asociaciones del distrito.

Para facilitar que los niños puedan entregar sus cartas a los Reyes Magos en sus propios barrios, el distrito dispondrá de una red de pajes reales. El 2 de enero, estarán situados en el Centro Cultural Federico Chueca a las 10.00 horas; en la Asociación de Vecinos El Bosque a las 12.00 horas; y en el Centro Municipal de Mayores Huerta de la Salud, a las 18.00 horas.

El día 3, los pajes se ubicarán en la Asociación de Vecinos de las Cárcavas a las 18.00 horas, y el 4, esperarán las cartas en los centros culturales de Sanchinarro-Hispanidad (12.00 horas) y de Hortaleza (17.00 horas). La víspera de Reyes, los más rezagados podrán entregar sus cartas a las 12.00 horas en el Centro Cultural Carril del Conde.

Para completar la animación callejera esos días, el distrito ha dispuesto pasacalles navideños que recorrerán los barrios de Las Cárcavas y Pueblo de Hortaleza el día 2 de enero, a las 12.00 y a las 17.00 horas, respectivamente; Valdebebas y Piovera, el día 4, en ambos casos a las 12.00 horas, y Virgen del Cortijo y Manoteras, el día 5 de enero, en horario de 12.00 horas en el primer emplazamiento y de 17.00 horas en el segundo.

UN PINO DE 12 METROS EN LOS JARDINES DE LA JUNTA

La iluminación llega a todos los barrios del distrito gracias a una inversión de 71.000 euros. Entre todos los puntos de luz, el concejal ha destacado los más de 150 árboles decorados con motivos navideños, así como el pinos gigante de 12 metros que los vecinos podrán disfrutar en los jardines del edificio de la Junta Municipal.

Además, se han instalado 12 cortinas LED, arcos luminosos, un árbol tridimensional de 10 metros y una pirámide luminosa de 4 metros. Todos los elementos están repartidos por espacios emblemáticos como la carretera de Canillas, la glorieta de los Santos de la Humosa, la glorieta de Mar Adriático, el entorno del Silo de Hortaleza, la glorieta de Mar de Cristal, la avenida de las Fuerzas Armadas y la Gran Vía de Hortaleza, entre otros puntos.

La Junta destaca que toda la iluminación es tipo LED, reflejando el compromiso del distrito con la sostenibilidad y el ahorro energético. La instalación permanecerá encendida del 24 de noviembre al 6 de enero, con horarios ampliados en fechas especiales como Nochebuena, Nochevieja y la víspera de Reyes.

PREÚVAS Y TRES BELENES

Uno de los actos centrales de la Navidad en Hortaleza serán las preúvas, que tendrá lugar el 30 de diciembre a las 12.00 horas en el parque de la Huerta de la Salud. Al habitual despliegue, se unen este año un escenario con show infantil y dinamizaciones y animaciones previas, consolidando así la popularidad de una celebración que reúne ya a más de 1.500 personas cada año.

En la edición de este año, además, el distrito contará con tres belenes oficiales y una gran exposición de dioramas. El belén de la junta municipal se inaugurará el próximo 2 de diciembre y el belén hebreo del Centro Cultural Sanchinarro-Hispanidad, elaborado por la prestigiosa Asociación de Belenistas Santa Paula, el próximo 5 de diciembre.

Los mayores del distrito expondrán su belén de Mayores Voluntarios en Carril del Conde y a estos nacimientos se suma este año la exposición Belenes del Mundo, con una muestra de dioramas internacionales comisariados por Antonio Basanta, de la colección Basanta-Martín.

OTRAS ACTIVIDADES

Por su parte, los centros culturales ofrecerán "la mayor agenda navideña de los últimos años", en palabras de David Pérez, con propuestas musicales infantiles como Run Run Turtles, Los Zumikids en Navidad o El Duende de la Navidad, zarzuela, góspel y jazz navideño, el Concierto de Año Nuevo, teatro, cuentacuentos o cine matinal.

El deporte también será protagonista con cuatro citas organizadas por la junta del distrito: el XXII Festival Navideño de Gimnasia Rítmica, la Jornada de Mujer y Bádminton, una jornada de bádminton inclusivo y parabádminton, y la celebración del Encuentro deportivo INJUCAM, el día 29 de diciembre, con la participación de entidades de infancia de toda la ciudad.

Los mayores de Hortaleza disfrutarán también de una Navidad activa, participativa y comunitaria con una programación de actividades en los siete centros municipales de mayores del distrito, entre las que se incluyen talleres intergeneracionales, chocolatadas, bingos y turronadas, un árbol de los deseos o actividades como la Fábrica de Memorias Navideñas o un Got Talent Senior.

Por último, el concejal del distrito ha subrayado que la Navidad de Hortaleza será "un espacio de disfrute, convivencia y alegría para todas las familias del distrito" y ha agradecido a los funcionarios de la Junta Municipal "su trabajo sin descanso para que la Navidad sea segura y ordenada", así como la colaboración y predisposición del tejido asociativo del distrito, asociaciones vecinales, centros educativos, entidades deportivas, voluntarios, centros de mayores y artistas locales.