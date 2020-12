Engracia Hidalgo lamenta las "excusas" mientras el PSOE ve "imposible" apoyar los presupuestos "ni con enmiendas"

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha lamentado las "excusas", en concreto del PSOE, mientras que la portavoz socialista del ramo, Enma López, ve lamentablemente "imposible" apoyar los presupuestos, ni tan siquiera con mejoras vía enmiendas.

En la previsible última comisión de Hacienda antes del Pleno de la próxima semana en el que podrían debatirse los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid de 2021, la edil del PSOE ha lamentado que "no es posible, por desgracia", alcanzar unos 'Presupuestos de la Villa', a los que se ha referido el Gobierno en comparecencias de prensa.

Y no es posible por dos diferencias. La primera pasaba por que en los Pactos de la Villa la votación era por unanimidad pero si no se alcanzaba ese consenso en algunos temas, "esos asuntos se quedaban sobre la mesa, como ocurrió con la violencia de género o con la calidad del aire". "Pero en los presupuestos hay que hablar de todo", ha remachado la socialista.

La segunda diferencia con respecto a los Acuerdos de la Villa es que "los cinco grupos políticos se sentaron (entonces) al lado de un folio en blanco" cuando ahora el Gobierno municipal ha entregado a la oposición "un presupuesto cerrado que piden que se arregle vía enmiendas".

"Es imposible corregirlo. Es como querer convertir en pulpo a feira una merluza, por mucho pimentón que le echemos", ha apostillado la concejala. López ha reclamado un plan de equipamientos, ha criticado una bajada impositiva que "beneficia a quien más tiene" y un proyecto que "recorta a asociaciones, que son las que más han estado ayudando en este tiempo".

PARA EL PSOE YA "ES TARDE"

La concejala del PSOE ha declarado que el Gobierno les ha llamado e insistido "pero es tarde porque, vía enmiendas, es imposible que se pueda arreglar".

"Este año no faltará un concejal (en referencia a la ausencia de una edil de Más Madrid en el Pleno de presupuestos hace un año, que hizo que PP y Cs no tuvieran la necesidad de recurrir a los votos de Vox) y sus no socios de extrema derecha les estarán exprimiendo como un limón", ha espetado a Hidalgo.

"No busque excusas. Dice que es tarde pero lo que no quieren es apoyar unos presupuestos transformadores porque la voluntad de negociación del gobierno está fuera de toda duda, como se ha visto en las ordenanzas fiscales y en los Pactos de la Villa", ha respondido la delegada, por su parte.

Hidalgo también ha cuestionado, parafraseando a la concejala socialista, que en septiembre se hubiera podido alcanzar un acuerdo dado que por aquel entonces ni siquiera podía poner, negro sobre blanco, un proyecto presupuestario porque no fue hasta el 20 de octubre cuando se fijó el marco para las corporaciones locales y además se hizo "cogido por alquileres" porque si bien tenían claro que las reglas fiscales se rompían, desconocían cómo instrumentalizar los remanentes.

Engracia Hidalgo ha remarcado que en el proyecto de presupuesto se cuantifica, "uno a uno, los Acuerdos de la Villa" en un modelo de ciudad en el que "lo más importante son las personas". "Además de atención social es un presupuesto inversor, que conlleva crecimiento económico, que lleva al empleo, cuando el empleo debe ser el eje básico del presupuesto porque es la mejor política social", ha definido.

Aún así, la delegada no da todo por perdido. "Queda mucho tiempo hasta el 23 de diciembre (fecha previsible del pleno extraordinario de presupuestos). Cualquier enmienda de mejora tendrá la mano tendida a poderlo mejorar", ha dicho.