Enma López acusa a Ayuso de "maltratar a Madrid" con "sangría" de entre 700 y 860 millones, el gasto de 5.000 viviendas

"¿Esas preguntas se le ocurren a usted sola o se las encargan desde Moncloa?", replica la vicealcaldesa

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Enma López, ha acusado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "maltratar a Madrid" con una "sangría" de entre 700 y 860 millones de euros anuales, el equivalente a la construcción de 5.000 viviendas.

La vicealcaldesa, Inma Sanz, le ha pedido en el Pleno que "deje de hacer el ridículo", después de que la socialista se dirigiera al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para decirle que ha perdonado a Ayuso "4.000 millones de euros". "Es el precio que pagamos por su Alcaldía", ha espetado.

"Sánchez juega sucio contra Madrid y contra todo lo que no sea perpetuarse en el poder", ha replicado Sanz, que ha criticado "tanta inmundicia". Tras escuchar a la portavoz del Gobierno municipal, Enma López ha afeado al PP que prefieran "mirar para otro lado e intentar despistar echándole la culpa al de siempre, a Pedro Sánchez".

"Lo que vemos es que en el peor escenario Ayuso nos debe cada año a los madrileños 700 millones de euros y en el mayor estaríamos hablando de 860. Es decir, que de media Ayuso a los madrileños y madrileñas, con su consentimiento, nos debe 800 millones de euros al año, que darían para construir 5.000 viviendas públicas cada año", ha cifrado la edil del PSOE.

"Quien maltrata sistemáticamente a Madrid, a los madrileños y a ese Ayuntamiento es el gobierno de Sánchez. ¿Ese informe (el esgrimido por López) quién lo ha hecho, Aldama? Porque seguramente alguien les ha dado ese informe y, la verdad, de maltrato ustedes saben bastante porque nunca defienden los intereses de los madrileños", ha reprochado la 'popular'.

"ANTEPONER LOS DESEOS DEL NÚMERO UNO, DEL JEFE DE LA MAFIA"

Inma Sanz ha acusado al PSOE de "poner por delante los deseos del número uno, del jefe de la banda, del jefe de la mafia, aunque sea con medios presuntamente delictivos, como se está conociendo en estos momentos y a pesar de que les están llevando al precipicio".

"¿Esas preguntas se le ocurren a usted sola o se las encargan desde Moncloa en los ratos que les dejan libres los negocios de la familia del presidente?. Imagino que todo esto estará monitorizado desde allí, como lo está todo. Como esas indecentes y mafiosas maniobras contra rivales políticos que estamos conociendo", ha lanzado a la bancada socialista.

Sanz ve que el argumentario de López no es más que un intento de "hacer méritos, a ver si defiende con más fruición las tesis y se puede cargar definitivamente a su portavoz (Reyes Maroto), a Lobato o a los dos".

En todo caso, la vicealcaldesa cree que "no hay ningún madrileño que se trague su tesis de que Ayuso maltrata a Madrid" porque "prácticamente todas las grandes inversiones que el Gobierno regional va a hacer este año las va a hacer en Madrid", como con los 2.000 millones en la línea 11 de Metro, con nuevos intercambiadores de transporte en Conde de Casal, Legazpi, Chamartín, la Ciudad de la Justicia, la Ciudad de la Salud y el entorno de la Paz o casi una decena de nuevos centros de salud.

"NO PODEMOS SEGUIR SIENDO EL PATITO FEO"

A lo que ha sumado "Más de una veintena de residencias de mayores, Viviendas del Plan Vive" y en cuanto a ingresos corrientes procedentes de la Comunidad de Madrid, en 2025 crecen un 7,22% mientras que los del Gobierno de España lo hacen un 3,2, es decir, "por debajo de lo que crece el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid".

"¿Estamos conformes con la financiación local? No porque es injusta no con este Ayuntamiento, con todos los ayuntamientos de España porque está por debajo de lo que necesitamos para los servicios que estamos prestando a los ciudadanos y no podemos seguir siendo el patito feo de las administraciones públicas", ha reclamado la vicealcaldesa.

Sanz ha remarcado que "Sánchez sí juega sucio contra Madrid y contra todo lo que no le sirva para su único propósito, que es perpetuarse en el poder".