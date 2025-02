Enma López lamenta que el PP "renuncie" a la condonación de 8.644 millones y Sanz critica que "premien al golpismo"

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha lamentado que el Partido Popular "renuncie" a la condonación de 8.644 millones de euros para la región y la vicealcaldesa, Inma Sanz, ha criticado que "premian al golpismo".

López ha preguntado este martes en el Pleno de Cibeles si el Gobierno municipal "considera que las decisiones del PP en materia de financiación favorecen los intereses de la capital" y ha lanzado que "viven en su mundo de fantasía donde se creen que está muy bien".

"¿También van a hacer rehenes a los madrileños y madrileñas de su partidismo y van a renunciar a 8.644 millones de euros de deuda? Ustedes, señores del PP son el partido del no. Del no a más financiación y no a menos deuda", ha lanzado.

La edil socialista ha remarcado que los 'populares' "se creen que está muy bien y que alguien va a entender que ustedes renuncien a 8.644 millones de euros". "Pero ahí fuera no lo entiende nadie. Cuando el presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, vota no a todos estos millones que, por ejemplo, valdrían para la Universidad madrileña, ¿usted con quién está?", se ha preguntado.

LA CONDONACIÓN A CATAÑUÑA "LA PAGARÁN LOS MADRILEÑOS"

Sanz ha respondido que López "ha elegido el peor día del mundo para hacer esta pregunta, después del atraco que van a cometer este miércoles contra los españoles y contra los madrileños". Ha indicado que "la condonación de 17.000 millones de euros de deuda catalana la van a pagar una muy buena parte los madrileños".

"17.000 millones es el precio del último saqueo. El sanchismo es premiar al golpismo y castigar la lealtad institucional, exprimir al contribuyente madrileño para comprar el poder, atacar a Madrid para tapar sus vergüenzas, y están ahora ante una nueva maniobra trilera en forma de trágala para privilegiar a la élite independentista de Cataluña. Hace mucho tiempo que ustedes, señora López, perdieron cualquier atisbo de escrúpulos y de límites éticos y morales", ha subrayado.

La vicealcaldesa ha lamentado que "ahora obligan a los vecinos de Vallecas, Villaverde o Usera, a hacerse cargo de todo ese tejido corrupto montado para romper la nación española". Ha insistido en que "son muy prepotentes y muy arrogantes contra Madrid, defensor de la Constitución, pero serviles hasta la extenuación con los golpistas y con los delincuentes".

"Madrid es hoy, de muy largo, la locomotora económica de España. Con un paro por debajo del 8%, que seguimos reduciendo año a año. Y sí, seguimos bajando impuestos, a pesar de que ustedes intenten prohibírnoslo. Y por eso los madrileños se han ahorrado más de mil millones de euros a lo largo de estos años con el Partido Popular. Mientras ustedes han subido los impuestos y las cotizaciones 96 veces a lo largo de estos años y endeudarnos con más de 400.000 millones de euros que van a pagar mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y todos los madrileños", ha concluido.