Entidades vecinales presentan 10.134 denuncias por VUT ilegales y denunciarán al Ayuntamiento si no contesta en 3 meses

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones vecinales han presentado 10.134 denuncias por viviendas de uso turístico (VUT) supuestamente ilegales --el 59,45 por ciento de ellas, 6.025, en el distrito Centro-- y dan tres meses al Ayuntamiento de Madrid para contestar, el plazo legal marcado. Si no reciben respuesta para entonces acudirán a la Justicia, ya sea a tribunales o a Fiscalía.

La sede de la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha acogido la presentación del trabajo realizado por la Oficina Vecinal de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico hasta llegar a estas 10.134 denuncias. Lo han hecho a partir del cruce de información entre el portal de datos abiertos de la Comunidad (las viviendas registradas constan con declaración responsable, aunque carezcan de licencia municipal), el callejero oficial y el mapa publicado en mayo con las 1.008 que según el Ayuntamiento de la capital sí son legales.

El resultado son esas "10.134 VUT denunciadas que estarían en la más absoluta ilegalidad", ha cifrado el presidente de la Asociación Vecinal Sol y Barrio de las Letras, Víctor Rey, en rueda de prensa. La Oficina ha elaborado un mapa por distritos, calles y edificios.

"A partir de ahora el Ayuntamiento tiene en el registro todas las denuncias (presentadas entre el 10 y este 12 de junio por los distritos) y en tres meses tiene que contestarlas. Pasado ese plazo, y si no ha cumplido con esa obligación, nos iremos a procedimientos judiciales, abriremos contenciosos-administrativos por inacción", ha anunciado el portavoz vecinal.

Lo mismo harán con la Comunidad de Madrid, en cuyos registros aparecen viviendas de uso turístico pero únicamente con una declaración responsable, sin licencia municipal. A esas VUT ilegales "la Comunidad las tendrá que dar de baja del registro e imponerles las sanciones correspondientes".

MUCHAS MÁS DE LAS 10.134 DENUNCIADAS

El responsable de la comisión de Urbanismo de la FRAVM, Víctor Pérez, ha cifrado en "muchas más" de 10.134 las VUT ilegales de Madrid. Son un "número bastante superior" porque sólo el INE señala que en Madrid "hay 14.000 y pico" mientras que el Ayuntamiento "reconoce como legales 1.008 de esas 14.000, es decir, hay una diferencia de 13.000".

La propia iniciativa ciudadana es conocedora de que son más de las 10.000 denunciadas pero no han podido dar con ellas en los registros oficiales. Muchas de esas denuncias sobre VUT no dadas de alta en registros oficiales pero que están funcionando les llegan a través de las comunidades de propietarios. Otras fuentes incluso han cifrado en 26.000 las VUT que estarían operando.

"¿Cómo es posible que Madrid, con una normativa restrictiva en materia de VUT, haya llegado a estas miles que no son legales? Será porque durante años han estado mirando a otro lado", ha criticado Vicente Pérez, que ha recordado que además de las 10.134 ahora puestas encima de la mesa, las asociaciones vecinales de Centro llevan años presentándolas pero "con resultados casi nulos".

AUMENTO "RIDÍCULO" DE INSPECTORES

Son "pocos los expedientes abiertos" y hay "pocos cierres". "Esperamos que estas 10.000 denuncias tengan más recorrido", han deseado. La clave, en palabras de las entidades vecinales, pasa por dotar a Ayuntamiento y Comunidad de más servicios de inspección porque los actuales son "escasos".

El plan de choque anunciado por el gobierno de José Luis Martínez-Almeida conlleva un "aumento ridículo". "Anuncian que aumentarán un 15 por ciento pero no aclaran que es un porcentaje de servicios de inspección para toda la actividad inspectora del Ayuntamiento, no para las VUT, desde las terrazas a otros negocios", ha advertido Pérez.

En cuanto a la nueva regulación en la que trabaja el Ayuntamiento, las asociaciones vecinales han denunciado públicamente que aún no han conseguido reunirse con el Consistorio para trasladarles su posicionamiento y desconocen también la fecha en la que esta regulación estaría lista.

MORATORIA PERO PARA TODOS LOS 21 DISTRITOS

La moratoria de licencias hasta que se apruebe la nueva norma, otra de las medidas anunciadas por el gobierno de Almeida, tampoco es del agrado de las asociaciones ciudadanas porque se limita a los distritos centrales. "Las VUT son molestas en Centro y en Salamanca pero también en Villaverde, Puente de Vallecas o Vicálvaro", ha constatado.

De esas 10.134 denuncias en los 21 distritos, la palma se la lleva Centro con 6.025. En Salamanca son 811, en Chamberí 590, en Arganzuela 463, en Tetuán 428, en Retiro 321, en Chamartín 281, en Moncloa-Aravaca 264, en San Blas-Canillejas 194, en Puente de Vallecas 147 o en Carabanchel 121.

Tampoco han obviado recientes aprobaciones por parte del Ayuntamiento relacionadas con el plan de choque. Los votos en solitario del PP en el último Pleno de Cibeles dieron luz verde a la transformación en apartamentos turísticos de los inmuebles de Princesa 22 y 24, con el rechazo de Más Madrid y PSOE y la abstención de Vox.

"Si se transforma todo el edificio la moratoria no afecta. Por eso esa operación del Duque de Alba (en Princesa) no se verá afectada por la moratoria dado que ya no son VUT sino apartamentos turístico", ha aclarado el portavoz de Urbanismo de la FRAVM.

BENEFICIOS DE AL MENOS 20.000 EUROS

Preguntados por la rentabilidad de optar por una VUT en lugar de que los propietarios saquen las viviendas al mercado de alquiler residencial, la Oficina Vecinal ha cuantificado en una ganancia extra de 20.000 euros con sólo alquilar seis meses al año, unos 180 días.

"Imaginad las que se alquilan todo el año, con el perjuicio para los vecinos", han apostillado. Las entidades ciudadanas han constatado además la aparición de nuevas modalidades que, en realidad, ocultan viviendas de uso turístico.

Sería el caso de los alquileres de corta duración o del alquiler de habitaciones "pero son el paraguas que disfrazan una vivienda de uso turístico puro y duro".