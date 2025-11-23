El entorno del río Manzanares estrena nueva iluminación durante los fines de semana con 61 nuevos proyectores led

El Ayuntamiento de Madrid ilumina el Manzanares de azul por Navidad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha estrenado nueva iluminación para el entorno de la presa 6 del río Manzanares, entre el puente Oblicuo y la pasarela de Andorra, con 61 proyectores led para impulsar su atractivo y realzar la construcción central durante las noches del fin de semana.

Así lo ha compartido el Consistorio en un comunicado, en el que ha señalado que, en total, la iluminación alcanza un tramo de 560 metros de luz del río, que se activará los viernes, sábados y domingos entre las 18.30 y las 22 horas, hasta el 29 de enero de 2026.

El horario se modificará en función de la luz solar a partir del 30 de enero, pasando a ser de 19.30 a 23 horas. Desde el 29 de marzo, el encendido se retrasará a las 21 horas y a partir del 29 de mayo, a las 22 horas. El 28 de agosto, el encendido volverá a adelantarse a las 21.30 horas.

Según ha trasladado el Ayuntamiento, la iluminación del Manzanares es una actuación sostenible y respetuosa con el medio ambiente que ha llevado a cabo el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad como proyecto piloto, con el objetivo de embellecer el entorno y dotarlo de mayor seguridad.

Su instalación se ha desarrollado mediante soluciones que minimizan la contaminación lumínica, con focos situados en un cajetero del río hecho de piedra natural.

VARIEDAD CROMÁTICA POR CONTROL REMOTO

Las luces cuentan con un sistema de telegestión y control que permite regular los niveles de iluminación y variedad cromática, compartir información sobre su estado y funcionamiento, o controlar cada proyector punto a punto, incluso el encendido y apagado.

Según ha destacado el Consistorio, son proyectores específicamente diseñados para iluminación monumental exterior, capaces de resaltar estructuras a más de 30 metros de distancia y mezclar distintas tonalidades de color.