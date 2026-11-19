Docentes de la enseñanza pública durante una concentración con batucadas, frente a la Consejería de Educación, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España) - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este jueves la nueva orden con servicios mínimos esenciales en los centros docentes y educativos públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, por la huelga indefinida en el sector desde el 14 de octubre, con refuerzos en 2º de Bachillerato.

Según consta en el documento, se establece una protección especial en el último curso de Bachillerato que tendrá la consideración de servicio mínimo, así como el profesorado que imparta las materias que pueden ser objeto de la Prueba de Acceso a la Universidad.

Será del 50% desde que surta efecto la orden hasta el 31 de enero, desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2027, el 75%; y desde el 1 de mayo hasta la finalización de actividades lectivas será de hasta el 90%.

Habrá protección reforzada de segundo curso de Bachillerato y de la evaluación final de los cursos terminales. Se considerarán actuaciones de especial protección a efectos de servicios mínimos la realización de las sesiones de evaluación y de las actuaciones necesarias para la determinación objetiva de las calificaciones y la adopción de los acuerdos de evaluación y titulación.

También se añade la cumplimentación, firma, custodia y tramitación de las actas y documentos oficiales de evaluación; la tramitación de las reclamaciones de calificaciones y de los procedimientos que puedan afectar a la obtención del título de Bachillerato; la expedición y remisión de las certificaciones y documentación académica necesaria para la PAU, y las actuaciones administrativas y de orientación académica indispensables para garantizar la continuidad de los estudios y el acceso a las enseñanzas universitarias.

A ello se suma también la realización de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional en las fechas establecidas en su convocatoria, y las sesiones de evaluación final, la adopción de las decisiones de promoción y titulación en cursos esenciales como sexto curso de Primaria o cuarto de Secundaria.

NO CAUSAR "PERJUICIO GRAVE AL ALUMNADO"

Estas actuaciones, según consta en el documento, deberán realizarse en los plazos establecidos por la normativa y los calendarios oficiales, limitándose a las tareas que sean efectivamente necesarias y que no puedan demorarse sin causar un perjuicio grave al alumnado.

Además, le corresponde a la dirección distribuir las horas entre las materias del grupo en proporción a su horario semanal y determinar las sesiones concretas de cada docente.

Durante esas horas, el docente desarrollará con normalidad su actividad lectiva, con el fin de garantizar "la continuidad de los aprendizajes, la evaluación y titulación del alumnado y su preparación para la Prueba de Acceso a la Universidad".

En el resto de su horario, incluidas las demás horas de esas materias y las demás materias y cursos que imparta, conserva íntegro su derecho de huelga, añaden.

El personal docente designado para la prestación de servicios mínimos que, conforme a su horario ordinario, deba impartir docencia a un grupo que tenga asignado desarrollará con normalidad su actividad lectiva, incluida la programación y enseñanza de las áreas, materias, módulos o ámbitos curriculares que tenga encomendados. La designación como servicio mínimo no impedirá el avance normal de su programación, explican.

Por otro lado, y cuando el personal docente designado para servicios mínimos deba atender, como consecuencia de la huelga, a alumnos que no tenga ordinariamente asignados, garantizará "una atención educativa básica y efectiva, además de su seguridad, vigilancia y custodia".

Esta atención podrá comprender "repaso y consolidación de aprendizajes, lectura y comprensión lectora, expresión oral y escrita, cálculo y razonamiento matemático, actividades competenciales, estudio y trabajo autónomo dirigido y otras actividades educativas generales adecuadas a la edad y etapa del alumnado".

Sin embargo, expone la norma que la atención educativa básica no supondrá la sustitución plena del docente huelguista, la asunción íntegra de su programación didáctica específica ni la reproducción sustancial del funcionamiento ordinario.