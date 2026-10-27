Equipo de Almeida niega que Club de Campo tenga caducada su gestión frente a Más Madrid, que pide abrirlo a la ciudad

Club de Campo Villa de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal-presidente de Chamberí, Jaime González Taboada, ha negado que el Real Club de Campo tenga caducada la concesión como empresa mixta para su gestión mientras que la edil de Más Madrid Pilar Sánchez, ha pedido la apertura de las instalaciones a toda la ciudad.

"Lo pagamos todo pero no los disfrutamos todos", ha resumido Sánchez en el Pleno de Cibeles. El principal grupo de la oposición ha planteado la disolución de la sociedad mixta --el Ayuntamiento tiene el 51% de las acciones-- "al finalizar el plazo de duración de la sociedad fijado por el acuerdo plenario de 30 de enero de 1991 en el 31 de diciembre de 2025 e inicie el procedimiento para la gestión directa de las instalaciones como centro deportivo municipal".

Se trata de un espacio que "es casi el doble del Retiro" donde se pueden practicar golf, natación, hípica o tenis pero donde únicamente "un grupo selecto de personas que han heredado la condición de socios de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, pueden acceder", en palabras de Más Madrid. Se busca "eliminar los privilegios de aquellas personas que están utilizando lo público para ellos". Ahora mismo la lista está "congelada desde hace veinte años".

Pilar Sánchez ha indicado que el plazo de la gestión a través de la sociedad mixma estaba marcada para su fin en diciembre de 2025 y que no ha pasado nada por el Pleno de Cibeles para su modificación en virtud de la Ley de Capitalidad. "¿Qué órgano acordó que continúe desde enero sin acuerdo de este Pleno, en base a qué competencia?", ha preguntado.

González Taboada ha replicado a Más Madrid que han invocado a un artículo de la Ley de Bases de Régimen Local que no aplica para este caso. "Se lo han inventado", ha lanzado. "El Real Club de Campo no tiene caducada su concesión como empresa mixta, que es lo que ustedes no paran de decir y que además es rotundamente falso", ha subrayado el 'popular'.

El edil ha explicado que la sociedad Club de Campo Villa de Madrid fue constituida mediante escritura pública el 19 de diciembre de 1984 siendo titular el Ayuntamiento en un 51% y en un 49% restante por parte de la Real Sociedad Hípica de Madrid en el Pleno del Ayuntamiento el 30 de enero de 1991.

Se autorizó posteriormente la modificación del plazo de duración de la empresa mixta. El 11 de marzo de 1991 la Sociedad Hípica cedió y transmitió al Estado español, a través de Patrimonio del Estado, el pleno dominio de sus 1.682 acciones. La eficacia de la operación quedó supeditada a la modificación estatutaria para que su plazo de duración finalizase el 31 de diciembre de 2025.

Posteriormente, en escritura protocolizada el 14 de abril de 2003, se incorporó certificación de la Junta General, con el acuerdo unánime del Ayuntamiento, Patrimonio del Estado y la Real Sociedad Hípica se modificaba modificar el artículo 4 de los estatutos sociales estableciendo que la sociedad terminaba el 31 de diciembre de 2034.

"La convalidación del Pleno del Ayuntamiento al que usted se refiere (a la concejala de Más Madrid) sólo fue necesaria en 1991 por las circunstancias excepcionales en la vida de la sociedad con la incorporación de Patrimonio del Estado al accionariado", ha expuesto.

En 2003, y por parte de los tres accionistas, Ayuntamiento, Patrimonio del Estado y Real Sociedad Típica, "se concedió la prórroga de la concesión hasta el año 2034 y, al no darse ninguna circunstancia de excepcionalidad, no se debe elevar al Pleno municipal. Era una facultad ordinaria de los tres accionistas a los propios estatutos fundacionales del club", ha explicado.

La proposición de Más Madrid, apoyada por Más Madrid, ha sido tumbada con los votos contrarios de PP, Vox y los dos concejales no adscritos.