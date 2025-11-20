El equipo de Almeida es "pesimista" con Óscar Puente por su "obsesión bastante preocupante" contra Madrid

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, es "pesimista" con todo lo que tiene que ver con el ministro de Transporte, Óscar Puente, porque "no sólo no favorece a Madrid" sino que trabaja por "perjudicar", movido por una "obsesión bastante preocupante".
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno ha trasladado a los periodistas que no conocen en el Ayuntamiento con exactitud el estudio de viabilidad del Ministerio sobre un carril bus-vao en la A-5, aunque sí ha remarcado que "hace muchos años que tenían que estar esos carriles de entrada a Madrid".
"Yo tengo verdadera curiosidad por saber si en este caso a lo mejor la R-5 se puede hacer gratuita para unas obras del Ministerio, cosa que no se quiso hacer con las obras del Ayuntamiento de Madrid", ha lanzado.