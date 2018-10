Equipos de Actuación Distrital cambian Madrid "de a poquitos": "Nos traen bocadillos porque no lo habían visto nunca"

Actualizado 10/07/2018 15:29:52 CET

Unos 160 miembros de los Equipos de Actuación Distrital, el programa del Ayuntamiento de Madrid puesto en marcha con distintas organizaciones sociales en el marco de la colaboración público-social, se han puesto cara este martes en el Palacio de Cibeles mientras, como ha explicado el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, "mejoran la realidad y la cambian de a poquitos".

"Para que la ciudad se mantenga en condiciones óptimas hay que limpiar lo sucio y arreglar lo roto pero además todos y todas debemos tomar conciencia de cuidar entre todos lo que es de todos y todas", ha indicado Murgui, que ha agradecido la labor de estos Equipos de Actuación Distrital, financiados a través del Fondo de Reequilibrio Territorial. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha estado presente en el acto.

"Al no tener trabajo y tenerlo, además de conocer a otra gente, es otro mundo", explicaba uno de los 174 miembros de los Equipos de Actuación Distrital. Otra de ellas señalaba que la ciudadanía es "muy agradecida". "Nos dan las gracias porque hacía mucho tiempo que no se limpiaban esas zonas. Incluso nos traen bocadillos porque esto no lo habían visto nunca", ha apuntado otro de los miembros de los Equipos.

Batoura llegó de Guinea Conakry. Salió de su país "con desesperación" porque dejaba atrás las personas más importantes de su vida, su casa, su negocio. Llegó a un país "hospitalario, donde la gente es amable, simpática, compasiva". Ha conseguido trabajar en el mantenimiento del espacio público "para aportar algo positivo a la comunidad y a este país", ha dicho.

Un total de 174 personas en desempleo y en situación vulnerable, algunas de ellas asiladas, han encontrado un trampolín hacia el mercado de trabajo al tiempo que cuidan el entorno urbano degradado de mano de los Equipos de Actuación Distrital, activos en este momento en Hortaleza, Ciudad Lineal, Usera, Villaverde, Fuencarral-El Pardo, Barajas, San Blas-Canillejas, Centro, Chamberí, Tetuán, Carabanchel, Latina y Vicálvaro.

Las entidades participantes son la fundación benéfica San Martín de Porres (Carabanchel), Plena Inclusión (Fuencarral-El Pardo, Barajas, San Blas-Canillejas), El Olivar (Hortaleza y Ciudad Lineal), Iniciativa Sur (Villaverde y Usera), Adsis (Vicálvaro), Progestión (Latina) y CEAR (Centro, Chamberí y Tetuán).

La alcaldesa, Manuela Carmena, ha agradecido la labor de los Equipos porque vienen a demostrar el capital humano del que está hecho la ciudad. Forman parte de una "idea brillante" del equipo encabezado por Murgui, brigadas que "van a seguir aumentando" porque "hace falta". "Nos lo piden", ha asegurado.

Dos son las columnas sobre las que debe pivotar una ciudad, en opinión de Carmena, creatividad y responsabilidad. "Con educación hay impregnación de amor por la ciudad, de cuidar lo público, lo de todos", para conseguir "un mundo más igual para todos".

Las intervenciones de los Equipos de Actuación Distrital son de varios tipos, como iniciativas sociocomunitarias de concienciación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos, actuaciones que involucren a la ciudadanía en el cuidado de los barrios o apoyo al pequeño comercio en la gestión de residuos.

* *También incorporan actividades socialmente útiles relacionadas con la mejora del entorno urbano: proyectos de recuperación ambiental, participación en labores de mantenimiento y recuperación de espacios interbloques privados de uso público, junto a actividades de mejora ambiental que propicien vínculos y compromisos de los vecinos a nivel de calle y barrio, como cuidado de alcorques, el depósito correcto de residuos...

* *Estos equipos realizan pequeñas actuaciones de recuperación y adecuación del entorno urbano para salvar situaciones de inseguridad hasta el arreglo definitivo por parte de los servicios municipales, como pequeños arreglos o promoción de iniciativas vecinales para favorecer el respeto y el mejor uso del mobiliario y espacio público.

Los participantes en los Equipos de Actuación Distrital son contratados por periodos mínimos de seis meses y tienen las condiciones que marcan los convenios colectivos de cada sector. Ahora mismo el Ayuntamiento está desarrollando vías para poder continuar y ampliar esta iniciativa que garantice a sus participantes cierta estabilidad y consolide el proyecto.

Dada la buena acogida de los Equipos y para continuar con la lucha del Ayuntamiento contra el desequilibrio territorial y por la cohesión social, este año el programa continuará ampliándose a dos nuevos distritos (Retiro y Moratalaz) y un nuevo ámbito (Cañada Real), de modo que Madrid tendrá 16 equipos en una quincena de distritos.