Errejón anuncia que irá al Constitucional tras quedarse Más Madrid fuera de la Mesa de la Asamblea

Actualizado 11/06/2019 16:58:36 CET

440882.1.500.286.20190611134849

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha anunciado este martes que irán al Tribunal Constitucional tras quedarse su partido fuera de la Mesa de la Asamblea de Madrid, donde aspiraban a una vicepresidencia, pese a haber obtenido casi el 15 por ciento de los votos en las pasadas elecciones del 26 de mayo.

Así lo ha adelantado el diputado electo madrileño en las redes sociales, donde ha señalado que el "pacto de la vergüenza" en Madrid arranca "con un estafa democrática que atenta contra el Estatuto de Autonomía" de la Comunidad de Madrid.

"Amordazan la Mesa de la Asamblea y Cs da entrada a Vox (8,8 por ciento voto) dejando fuera a Más Madrid (14,7 por ciento) y a Unidos Podemos (5,6 por ciento). Iremos al Tribunal Constitucional", ha asegurado.

Más Madrid aspiraba a una vicepresidencia con su candidata, Clara Ramas, pero ésta ha obtenido 30 votos finalmente (presumiblemente, porque el voto es secreto, con 20 apoyos de Más Madrid, 7 de Unidas Podemos y 3 del PSOE).

Vox, por su parte, ha conseguido la Vicepresidencia tercera gracias a 33 apoyos conseguidos con los 12 de la formación de Santiago Abascal más 21 procedentes del bloque de centro-derecha (presumiblemente los votos de Ciudadanos porque la candidata del PP, Paloma Adrados, ha conseguido 35 y cuenta con 30 diputados).

Errejón, a su entrada en el Pleno de la Asamblea, confiaba en conseguir puesto en la Mesa --órgano que toma las principales decisiones del funcionamiento del Parlamento madrileño-- porque, según defendía, así lo recoge el "Reglamento de la Asamblea, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad y los votos de los madrileños".

"ATROPELLO DEMOCRÁTICO"

Tras la salida del pleno, y acompañado de su portavoz adjunta, Mónica García, Errejón ha insistido en que lo que se ha producido hoy es "un atropello democrático". "Han llegado a un acuerdo para darle a la extrema derecha lo que los ciudadanos no les dieron en las urnas y han conseguido una mesa de la Asamblea de Madrid amordazada", ha reiterado.

Es una mesa "que no es proporcional y es algo a lo que ni siquiera se atrevió Esperanza Aguirre", ha dicho. No obstante, ha advertido de que "no es nuevo" porque ya "el tripartito de las derechas hizo algo similar en Andalucía y Ciudadanos ha vuelto a hacer en Madrid lo mismo que hizo allí, le ha prestado votos a Vox para hacerle hueco en la Mesa".

Errejón ha explicado que llevarán el asunto al Tribunal Constitucional y que están "convencidos" de que les darán "la razón porque la votación atenta contra el Estatuto de Autonomía y la proporcionalidad que establece".