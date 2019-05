Errejón llama a un voto masivo para cambiar la "ley de los señoritos y del más fuerte" por la "ley del derecho"

Publicado 17/05/2019 21:02:38 CET

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha llamado a los barrios populares a salir masivamente a votar en las próximas elecciones autonómicas para cambiar la "ley de los señoritos y del más fuerte" por la "ley del derecho".

Así lo ha solicitado en un el acto de campaña 'Madrid con la clase trabajadora' celebrado en Móstoles, en el que ha estado acompañado de la número 4 de su candidatura a la Asamblea de Madrid, Alicia Gómez.

Errejón ha descrito la situación de la Comunidad de Madrid como "fragmentada y cuarteada" y ha asegurado que la región "aún no es una comunidad" porque no se trata de "un conjunto de gente que es capaz de mirar al futuro y darse seguridad". "No es insultar a nadie, es garantizar que si te esfuerzas mucho tus hijas e hijos podrán tener un futuro más desahogado que tú", ha desarrollado.

Además, ha remarcado que el futuro de los madrileños "están más determinados por el apellido o por donde nazcas", que por el talento. "Por eso en su barrio van toditos a votar", ha censurado Errejón, que ha llamado a barrios y localidades populares como Vallecas, Parla y Alcorcón a llenar las urnas "para conseguir un cambio" y que no haya "madrileños de primera y de segunda".

"Algunos hacían paseítos a caballo y hablaban de tonterías de pistolas en las generales y no pasaron; ahora hay que hacer que tampoco pasen en Madrid", ha arengado el candidato de Más Madrid.

CRÍTICA A CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO

El candidato ha aprovechado para criticar a la diputada del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y su descripción de la política de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como "senil". "Señora marquesa, o lo que sea que con los títulos me pierdo, cuando usted nacía entre algodones, ella estaba a punto de morir en Atocha por defender los derechos de la gente", ha cargado Errejón.

Asimismo, ha restado importancia a la repercusión mediática que ha tenido el beso que se dio con Carmena en el acto celebrado el pasado jueves en apoyo al colectivo LGTBI. "El beso es un guiño, aunque los medios prefieran hablar de ellos. Es una muestra de que estamos contentos, que nos faltan días de campaña frente a los que piden ya el tiempo al árbitro y se llevan arrastrando desde las generales", ha incidido el candidato.

Íñigo Errejón ha recordado algunas de sus propuestas económicas como que si una empresa es multada por Inspección de Trabajo no pueda presentarse durante un tiempo a un concurso público; exigir que estas compañías cuenten con un mínimo del 40 por ciento de la plantilla fija; sacar oferta de empleo público o reducir la precariedad de los interinos.

IMPUESTOS A LOS MÁS RICOS

Uno de los ejes centrales del acto han sido los impuestos, que Errejón ha presentado cambiando el eje clásico de la pregunta "¿Subir o bajar? hacia "¿A quiénes se les va a subir?". Así ha señalado una bajada del IRPF del primer tramo del 9 por ciento al 8,5 por ciento para el "99 por ciento de Madrid", mientras recuperaría el impuesto de sucesiones a herencias de más de un millón de euros.

"Solo va a afectar a 4.000 tipos en la Comunidad de Madrid que cada año dejan de pagar 1.000 millones de euros. Hay que terminar con el desmadre de que se perdone a los multimillonarios, pero no a los autónomos", ha criticado el candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El objetivo, según ha descrito, es recuperar la clase media que se "han cargado" los Gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid a base de "precariedad y arruinar los salarios".

"Cuando dicen que el dinero mejor en los bolsillos, habría que recordarles que si les da un infarto necesitarán una sanidad pública, que se defiende con los salarios dignos", ha remarcado.

Así, ha asegurado que de este Gobierno regional solo se recordará "un máster falso y el robo de unas cremas" y que la Comunidad de Madrid necesita "un Gobierno que sepa mirar al futuro, planificar para diez años" y ha señalado como oportunidades de inversión pública la ciencia, la economía digital o el desarrollo de tecnologías verdes.

Errejón ha concluido su intervención animando a los asistentes a que llamen "a diez contactos de la agenda" el próximo domingo para animarles a votar. "Hay que llamarles el domingo para preguntarles si prefieren que el dinero de los madrileños esté en los hospitales o en la 'Púnica', en el Metro de Madrid o en la 'Gürtel'", ha animado el candidato de Más Madrid.