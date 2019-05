Errejón llega a mitad de campaña centrado en "hacer comunidad" y buscando 'efecto Carmena' con balcones y actores

Publicado 18/05/2019 10:57:08 CET

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Íñigo Errejón, llega al ecuador de la campaña electoral repitiendo que quiere volver a hacer de la región "una comunidad" con propuestas basadas en "la igualdad", con la clara intención de atraer al voto joven y con una estrategia que busca el 'efecto Carmena' que le ayude a despegar en las encuestas.

Tras la 'espantada' de Podemos en enero y su incorporación como 'ticket' electoral al recién creado partido de Manuela Carmena, Más Madrid, Errejón fue realizando una precampaña para conocer los problemas de la región y hablar con vecinos de barrios y municipios, con pocas intervenciones en medios de comunicación.

Ya en abril dio un empujón a la precampaña con más presencia en medios pero centrada exclusivamente en Madrid, sin querer restar protagonismo a Podemos durante su campaña a las elecciones generales. Errejón quiso dejar muy claro que votaba a Pablo Iglesias y renunció a entrar en polémicas con su antiguo líder.

Después de las generales, llegaron varios acuerdos de la Junta Electoral, que impedían su participación en debates en las radios televisiones públicas y tampoco le daban espacios en calles y farolas. De hecho, no va a participar en el único debate con el resto de candidatos, que se celebra este domingo en Telemadrid.

Entonces, su equipo intentó hacer de la necesidad virtud e inició una campaña para llenar los balcones de vecinos de banderolas con su cara y la de la Carmena, "lo que les ha dado más visibilidad y una inyección de ánimo gracias a la gran implicación de la gente", han indicado a Europa Press sus colaboradores. Uno de esos balcones fue 'prestado' por los actores Javier Calvo y Javier Ambrossi.

No han sido los únicos actores ni representantes del mundo del cine que han apoyado a Más Madrid en esta campaña. El director Pedro Almodóvar acompañó a Errejón y a Manuela Carmena en un acto feminista, en el que también estaban las actrices Ana Belén Alonso en Itziar Castro. Este jueves, en un acto por la igualdad animal, también se acercaron con sus perros los actores Dani Rovira y Fernando Tejero.

Ese mismo día por la noche los candidatos de Más Madrid se rodearon de actores de teatro, aunque menos conocidos para el gran público, monologuistas, presentadores de televisión y 'drag queens' en el acto más vistoso que han realizado hasta el Madrid Arena de este sábado, en la fiesta 'Madrid es Igualdad' en la discoteca Medias Puri.

El beso en la boca de Errejón y Carmena, a petición de un público entregado, que coreaba mucho más el nombre de la alcaldesa que el del aspirante regional, es el reflejo de doble protagonismo descompensado. Por ello, Errejón está buscando a través de carteles y actos conjuntos ese 'efecto Carmena' que suponga el "desborde" que supuso la última semana de la campaña de la exjueza hace cuatro años a la Alcaldía gracias a su transversalidad.

Esa transversalidad de espectro electoral es por la que el 'exnúmero dos' de Podemos se fue de la formación morada, entre otras razones, y busca aglutinar más votos, atrayendo al sectores de izquierdas, de centro y agnósticos con la política. En esta línea, Errejón está recalcando en todos los mítines que quiere huir de los gritos y las polémicas y centrarse en el sosiego, en la escucha y en la sonrisa, algo que recuerda al Podemos de la época en el que él era jefe de campaña.

El aspirante a entrar en el Gobierno de la Puerta del Sol ha repetido en casi todos sus actos el concepto de "volver a hacer comunidad" en contraposición a los años de Gobierno del PP, que tacha de "corruptos".

"Tenemos una oportunidad histórica de poner orden y limpiar las instituciones madrileñas, de blindar la sanidad y la educación y a las citas históricas no se puede ir con las manos en los bolsillos, arrastrando los pies, como si no te apeteciera. El día después hay que volver a ser una comunidad", afirmó en un mitin.

Ese "arrastrando los pies" lo dijo refiriéndose al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, al que echa en cara "su falta de pasión". A pesar de reclamar sosiego, ha sido habitual en Errejón criticar a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso y sus "ayusadas". Llegó a decir que Génova la había colocado ahora para "cerrar y apagar la luz" de la Comunidad. Mientras, a Vox les ha llamado "flipados y bufones" y otras veces "pistoleros"; y del líder regional de Ciudadanos ha dicho que es "normal" que todos los madrileños "no se acuerden de su nombre". De Podemos no ha tenido apenas palabras.

Todo eso lo pronunció el candidato en un mitin el Leganés, su intervención más brillante, según recalcan miembros de su plataforma, especialmente en su cierre, que el propio protagonista señaló 'a posteriori' en Twitter que "le había salido de las entrañas":

"Por cada vez que alguien te diga que si no quieres este empleo hay otros 400 esperando, vota. Por cada vez que fuiste a ver a tus mayores a una residencia y pasaban frío en invierno y calor en verano, a votar. Por cada vez que alguien te dijo que puedes hacer huelga pero si la haces no vuelvas mañana, vota. Por cada vez que volviste sola a casa y pasaste miedo, vota. Por cada vez que te has muerto de sueño para esperar un tren que no llega, a votar. Por cada vez que vas en Metro como latas de sardinas mientras ellos van en coche oficial, vota. Por cada vez que has visto a tu madre tener dos trabajos y hacer horas extras para llegar a fin de mes; por cada una de sus sudores y lágrimas, vota. Por cada vez que viste a tus abuelos luchando por la libertad diciendo que somos una tierra solidaria y valiente, vota. Que somos madrileños, que estamos orgullosos de serlo y vamos a volver a ser una comunidad. Y eso se hace con Más Madrid", lanzó.

PROPUESTAS

Durante estos días, Errejón ha prometido que si gobierna creará 50.000 empleos verdes, que nadie espere más de cinco minutos al Metro en el andén y 1.800 contratos nuevos en el suburbano. De ellos, 800 serán personal de estación para atender a los viajeros. Además, ha expresado que quiere que haya fuentes, cuartos de baño y bancos, que el Metro "vuelva a ser tan hospitalario como son los madrileños".

El Sanidad, ha defendido la creación de*un laboratorio de fabricación de medicamentos para que salgan más baratos y tengan más calidad, revertir las privatizaciones en los servicios sanitarios y no sanitarios de los hospitales porque "es más barato, eficaz y porque sirve mejor a la ciudadanía". También, su partido ha prometido eliminar Área Única sanitaria y volver a las Áreas de Salud y Bienestar y aumentar el presupuesto de 8.000 a 9.000 millones de euros.

En Medio Ambiente, Más Madrid se ha comprometido, en caso de gobernar, eliminar todas las subvenciones a los espectáculos taurinos, incluida la Feria de San Isidro; dar usos culturales a la plaza de toros de Las Ventas, levantar un centro de protección animal, avanzar en una nueva ley integral para la protección animal regional, así como una nueva Ley de Caza que actualice la de 1970, abolir los circos con animales en toda la región y realizar una auditoría al Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad .

En otro orden de cosas, ha propuesto la creación de ocho centros de crisis para víctimas en la región, unos centros integrados que reúnan a profesionales con experiencia en violencia sexual de todo tipo, que se sumarían a otras ocho en la capital. También ha presentado medidas en otros ámbitos, pero de menos calado por el momento.