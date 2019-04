Errejón propone prestación por cese para autónomos, Ley de Segunda Oportunidad para empresas y Agencia de I+D+i

Publicado 25/04/2019 20:24:39 CET

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Íñigo Errejón, ha propuesto este jueves una Ley de Segunda Oportunidad para empresas arruinadas y la creación de una Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Así se ha expresado en una exposición esta tarde ante empresarios de Madrid Foro Empresarial. "La Comunidad tiene mucha potencialidad económica, pero no hay un modelo ni un plan económico. La política económica de la región de los 25 últimos años agotada. Ha apostado por el ladrillo y la especulación inmobiliaria. Un pequeño sector de amigos vinculado por el poder político ha vivido de los contratos públicos asociados con sobrecostes", ha dicho.

Errejón ha censurado que la base productiva de Madrid se ha quedado "estrecha e ineficaz" porque ha destinado recursos públicos "no a los sectores con más potencialidad y yacimientos laborales, sino que ha estado orientada políticamente al partido del Gobierno".

El aspirante de Más Madrid al Palacio ha apuntado que Madrid es la región "más rica de España pero también la más desigualdad" algo que, a su juicio, "lastra las oportunidades de desarrollo de la sociedad y nos priva de talento".

En ese momento, ha propuesto dos de sus medidas estrellas en su programa electoral: prestación por cese en autónomos y Ley de Segunda Oportunidad para pequeñas empresas para ayudarlos en "momentos de decisiones económicas mal tomadas o por la crisis y que ello no tire por la borda el trabajo de muchos años y que supone una descapitalización para el conjunto de la región".

Íñigo Errejón ha criticado también el "depotismo empresarial". "Tenemos muchas empresas, con dificultades muy españolas, como la dificultad para afrontar saltos y ahí tenemos poco desarrollada la labor de las administraciones públicas que fomenten favorecer la economía del tercer sector. Necesitamos una infraestructura pública que oriente y facilita la empresa privada. También tenemos dificultades para afrontar algunos de los procesos de innovación en el proceso productivo porque son caras y tardan en amortizarse", ha dicho.

Para el exdiputado nacional, el último problema de la situación económica madrileña son "los salarios y precariedad". "Desciende el consumo por el descenso de la renta. Necesitamos recuperar la capacidad de consumo de los hogares, pero no a través de deducciones fiscales, sino aumentando los salarios. Es muy difícil comprometer a ninguna empresa en la formación de sus trabajadores con temporalidad extrema", ha expuesto.

Errejón ha señalado que si tuviera que resumir en una idea su proyecto es "volver a ser una comunidad, no como nombre, sino como un conjunto de gente que se cuida a las malas y que se anticipa a los retos de futuro". "Los últimos gobiernos de la región han sido una sucesión de improvisaciones una tras otra, un sálvese quien pueda de búsqueda de salidas individuales. Hoy no hay un presidente regional que defienda lo que ha pasado en Madrid en los últimos años", ha manifestado.

"La corrupción no es esto por meter la mano en la caja, que también, pero no es lo más grave, sino que es un incentivo perverso sistemática y funciona desincentivando la competitividad", ha proseguido.

Según ha explicado el político de Más Madrid, ser comunidad es "reconstruir los lazos sociales rotos por la desigualdad de oportunidades y poner orden, sustituir el desmadre del sálvese quien pueda por una sociedad que aproveche el talento de todos sus miembros".

"Nosotros ya lo hemos hecho en el Ayuntamiento. Madrid es hoy más transparente, donde no hay que pagar sobornos por ejercer más negocios; una ciudad más limpia, abierta, que atrae más inversión y emprendimiento con impacto social", ha señalado.

Errejón ha apostado por una economía que ponga el foco en transición ecológica. "Toda la comunidad científica coincide que tenemos niveles de calentamiento progresivo con consecuencias irreversibles. Consumimos más recursos que los que podemos renovar. Los recursos naturales no son infinitos. La necesaria transición ecológica de la economía no es solo un desafío, es también una oportunidad. Por eso tenemos que adoptar medidas de eficiencia energética, transporte, diseño urbanístico, una política para renaturalizar zonas rurales vacías de población y que dé una oportunidad para creación de empleos verdes", ha detallado.

El candidato a la Presidencia de la Comunidad ha defendido la creación de una Agencia regional de I+D+i para dar asesoría y acompañamiento público-privado a sectores punteros en la economía madrileña.

"La Agencia es una idea fundamental. No existe una tutela y un acompañamiento público en las empresas. Necesitamos un ente que ponga en contacto el mundo empresarial con el de la investigación. Desde la Administración quiero orientar una parte de esas inversiones en innovación ecológica, pero no tiene mucho sentido que la investigación se dedique a cosas en callejón sin salida cuando hay demanda tecnológica que no recibe ayudas. Además, hay una poca y mala evaluación pública en I+D+I", ha concluido.

Errejón también ha apostado conectar los diferentes campus del Sur de la región en innovación "en el conjunto de sectores propulsados por un inmenso emprendimiento de empuje público para transición ecológica de la economía". "Queremos hacer del Sur un cinturón verde", ha resumido.

Para ello también quiere renovar la Formación Profesional porque, a su entender, está orientada a oficios que están dejando de existir. "Hay oficios de jóvenes que vuelan bajo el radar de las administraciones públicos, como el sector de generación de contenidos de Internet y en la FP no se han enterado. Hay una desconexión absoluta entre el mundo económico digital y una administración analógica", ha apostillado.

Por otro lado, el aspirante de Más Madrid a la Comunidad ha criticado que en región no exista un Mapa de Emprendimiento para conocer a qué se dedica la gente, las dificultades que tienen los emprendedores desde el desarrollo de una idea hasta que generar empleo o las comarcas con más o menos intervención.

"Y sin mapa es difícil concebir nada. En Madrid hemos ido haciendo un collage y cada uno deja una pincelada y esto es una chapuza. Es incomprensible no tener una buena foto de los espacios, sectores, dificultades y buenas prácticas. Es una cosa sencilla y no la tenemos hecha", se ha quejado.

Otras de las propuestas que ha lanzado hoy Errejón ha sido la reducción del tiempo de pago a proveedores por parte de las administraciones públicas y un cambio en la contratación pública. Sobre la primera cuestión, cree que hay que marcar un tiempo y regularlo porque afecta mucho a proveedores, priorizando el pago a los que más necesidades tienen y menos fondo para aguantar las contingencias.

En contratación pública, apuesta por cláusulas de proximidad, sociales y con criterios sostenibles, de género y ecológicos a la hora de conceder un contrato con la administración.

"Un porcentaje altísimo de la economía madrileña depende de la contratación pública y no hay que dársela a quien lo haga más barato. Este criterio ha sido un desastre en los hospitales, las residencias de ancianos, la Educación, la prestación de servicios, el mantenimiento... Nunca sale más barato, a menudo los costes se transfiere a la administración, que luego tiene que ir reparando lo que se hace", ha indicado.

Por último, el presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, ha compartido la idea de Errejón de subir los salarios porque una sociedad como la española "no puede tener trabajadores pobres". "Somos de las pocas organizaciones empresariales que nos posicionamos a favor de subir el Salario Mínimo Interprofesional cuando todos decíamos que por ello muchas empresas iban a cerrar. Si por subir 50 euros cierras, no eras una empresa", ha apuntado Alfaro.