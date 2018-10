Errejón responde a Iglesias que "no gana el que más veces dice que va a ganar, eso lo concede la gente"

Publicado 07/09/2018 11:41:41 CET

No ve "en el horizonte" una plataforma electoral con PSOE pero seguirá el proyecto de Carmena de "hablar a gente muy diferente por encima de etiquetas"

El secretario de Análisis Político y Estratégico de Podemos y candidato por este partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha afirmado este viernes que "no gana las elecciones el que más veces dice que va a ganar" porque "eso te lo concede la gente".

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press ha respondido así a unas recientes declaraciones del líder de su partido, Pablo Iglesias, en las que se mostró confiado en que Errejón ganará las elecciones madrileñas, pero apostilló que tendrá que ponerse de acuerdo con otras fuerzas políticas y que "si sale a ser vicepresidente, no será presidente nunca".

El aspirante madrileño cree que estas palabras de Iglesias son "una reflexión general o abstracta". "Cuando me he encargado de una campaña electoral, que me he encargado de todas las de Podemos, me he encargado con una sola voluntad y propósito, que es ganar. Pero eso no se dice, eso lo que te concede la gente. No gana el que más dice más veces el verbo ganar", ha matizado.

Además, Errejón considera que el nuevo tiempo en político "ha enseñado que hoy lo más transformador y lo más audaz no tiene tanto que ver con los golpes en el pecho o hacer proclamas, sino que tiene que ver con la humildad y hacer es mejor que decir".

"Hay que dejar atrás ese tiempo en que había una carrera de caballos entre políticos. Tenemos que hacer un proyecto nuevo porque hay que ordenar esta comunidad, equilibrar la balanza y soltar lastre. Quiero trabajar para unir a los madrileños y no gastar mucho tiempo en golpes en el pecho. Quiero trabajar para unir", ha asegurado.

Por otro lado, sobre su discutido puesto en el Consejo de Coordinación Estatal de Podemos, el también diputado nacional ha explicado que es un órgano que constituye el líder del partido y que él quien le pidió que entrara, por lo que lo dejará "cuando se lo pida". "Yo estoy volcado con la candidatura par la Comunidad de Madrid y ya estoy trabajando en ello. Una buena parte del trabajo que hago en el Congreso tiene que ver con Madrid, ha tenido que ver con la red de Cercanías, la fiscalización de la corrupción, la Vivienda y Educación, compatibilizando para lo que me han elegido los españoles y con el futuro de querer darle la vuelta a una situación insostenible", ha esgrimido.

Pero Errejón no ha puesto fecha para abandonar su escaño en el Parlamento español. "Mientras me den las fuerzas seguiré siendo diputado nacional y preparando mi candidatura", ha aseverado.

"ES VERDAD LO DEL CORTEJO" DE SÁNCHEZ A CARMENA

Preguntado por si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para animarle a revalidar candidatura a las elecciones locales, Errejón ha afirmado que "es verdad lo del cortejo".

"Me alegro que otros partidos encuentren que Carmena es una excelente alcaldesa y si lo decida repita y sirva a todos los que le han votado y al resto que se sienten orgullosos. Yo quiero exportar lo que está haciendo Carmena en la ciudad a toda la región y creo que podemos hacer un ticket o tándem ganador y que con capacidad de escucha podamos unir a muchos madrileños. No puede ser que hoy empieza el curso escolar con escuelas por construir siendo la más rica del país y tengamos techos de hospital por cumplir. Solo se ha gobernado para la cúspide", ha argumentado.

El candidato regional de Podemos ha asegurado que Carmena no le ha contado si va a repetir, pero su "intuición y deseo" es que lo hará "y que va a volver a gobernar y repetir como alcaldesa". "Pero es una decisión que tiene que tomar ella. Tengo la intuición y deseo, ha iniciado un proceso de transformador que no se agota en cuatro años", ha defendido.

Errejón "no ve en el horizonte" que una plataforma electoral con el PSOE pero cree que el camino y "base y piedra angular de su proyecto" el iniciado con Carmena de "hablar a gente muy diferente por encima de etiquetas". "Si Carmena repite ella ha dicho que quiere repetir extendiendo la plataforma ciudadana, no quiere solo una conjunción de partido, que no quiere extender la plataforma, que es exitoso", ha señalado.

DEFIENDE LA COLABORACIÓN CON EL PSOE

En otro orden de cosas, Íñigo Errejón "se alegra" de que Podemos se haya convertido en socio preferente del Gobierno de Pedro Sánchez. "Siempre ha pensado lo mismo. Hay que cooperar. Se coopera con el que no piensa igual, lo otro es muy sencillo. ¿El PSOE habría abordado estas medidas sin nuestro papel de proponer y empujar? Pues no lo sé, quizá no. Somos dos fuerzas políticas que nos ponemos de acuerdo en empezar a reequilibrar la balanza de todos los derechos que hemos perdido", ha indicado.

"Yo siempre tuve la clara la receta, que es cooperando, hablando y entendiéndose. Yo me alegro y son buenas noticias para el grueso de los españoles. Si somos capaces que se le bajen la cuota de los autónomos, o el IVA haciendo que pague más quien más tiene, eso es hace el país más justo y sostenible. Y eso es una buena noticia", ha proseguido.

El secretario de Análisis Político y Estratégico de Podemos no cree que Pablo Iglesias haya enmendado su relación con el PSOE porque ambos partidos "han ido aprendido los dos para entenderse y sacar medidas que son buenas para una gran mayoría social de los españoles".

VE MÁS GOBIERNOS DE COALICIÓN EN 2019

De cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2019, Errejón apuesta por gobiernos de coalición en comunidades y ayuntamientos entre PSOE y Podemos porque es "lo natural y razonable si así lo expresan los españoles en la urnas".

"Hoy de facto hay un gobierno de colaboración parlamentaria. En mayo del 2019 vamos a ver muchos gobiernos de cooperación y coalición en muchas ciudades y comunidades, más de los actuales entre fuerzas políticas progresistas que hagan políticas para la mayoría. Esa carrera no es para ponerse medallas, sino para hacer un país más justo, moderno, ecológico y feminista. Nos tenemos que acostumbrar que el país haya que colaborar entre diferentes. Compitamos con nuestras ideas pero habrá cosas en lo que podemos ponernos de acuerdo", ha manifestado.

De momento, apoyarán a Sánchez y considera que su Gobierno será más estable cuanto más medidas apruebe. "Le deseo que avance y colaboremos y pueda ir restableciendo una parte de los derechos erosionados. Hoy el objetivo fundamental de la democracia en España es conseguir la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Me preocupa más cuál el balance con el que se llega a las elecciones, no cuándo se llega", ha dicho el diputado.

Por último, respecto al abandono de la política de Xavi Domenech, Errejón ha reconocido que ha causado "extrañeza" pero es "una decisión personal razonable". "La exposición y las dinámicas de partido desgastan. El compromiso en primera línea pasa factura personal, obliga a muchas renuncias, etc. Hay que seguir siendo persona para poder empatizar y conocer los derechos de las personas porque si no se genera un circuito político solo para profesionales que tienen la piel muy duro a base de cinismo", ha concluido.