Los escolares de Ciudad Lineal rapearán contra la violencia de género en su tercer certamen municipal

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal de Ciudad Lineal prepara el tercer certamen escolar 'Rapeando contra la violencia de género', abierto a alumnado de 1º a 4º de la ESO y 1º de Bachillerato de todos los colegios del distrito, ya sean públicos, concertados o privados.

El concurso busca, según el decreto firmado por la concejala Nadia Álvarez, consultado por Europa Press, "sensibilizar al alumnado ante la problemática social que supone la violencia de género, así como estimular y desarrollar los valores de solidaridad, compromiso, cooperación, trabajo en equipo y expresión artística".

El trabajo consistirá en la composición, grabada en vídeo de 3 minutos como máximo, de un "rap contra la violencia de género" realizado por los estudiantes del centro educativo. Podrán ser individuales o grupales, con un máximo de cuatro participantes por grupo. Siempre serán propuestas inéditas y el lenguaje empleado se enmarcará "en el contexto de las expresiones utilizadas por los jóvenes en su entorno", aunque se penalizarán determinadas palabras y bajo ningún concepto se admitirán las de carácter ofensivo.

Sólo se admitirá a concurso un único trabajo por colegio. El plazo máximo de envío de vídeos por los centros educativos se prolongará hasta el 3 de noviembre, que posteriormente serán analizados por un jurado, encargado de repartir tres premios, como auriculares inalámbricos de diadema, altavoces inalámbricos portátiles y sistemas de almacenamiento de música.