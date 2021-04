Escudero dice que los dependientes no se desplazan al Wanda ni al Zendal y pide a Gabilondo que "no manipule"

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido este viernes que los mayores desplazados al estadio Wanda Metropolitano y al Hospital Enfermera Isabel Zendal son personas de entre 60 y 65 años y "no dependientes", y ha pedido al candidato socialista a la Presidencia de la región, Ángel Gabilondo, que "no manipule y no trate de mezclar y confundir a la población".

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación durante la visita de una carpa informativa del PP, el consejero ha señalado que "la desinformación de la izquierda de la Comunidad de Madrid es sonrojante" puesto que no conocen "los grupos y dónde se vacunan".

"Al señor Gabilondo últimamente le vemos desatado, incluso levantando la voz. Tengo que decirle que las vacunas que estaban programadas de Pfizer a mayores de 80 años en Atención Primaria ya se han hecho, los puntos habilitados (Wanda Metropolitano y Hospital Zendal) se han hecho para mayores de 60 y 65 años y no dependientes", ha aseverado.

A este hilo, Escudero ha destacado que "se está vacunando a quien se tiene que vacunar en las zonas en que se tiene que vacunar", y ha aclarado que el excedente de dosis que se guarda la Comunidad de Madrid para garantizar el proceso de vacunación es cercano al 20% de las que recibe, aunque al principio de la pandemia ascendía al 50%.

Respecto a las imágenes de colas a la espera de acceder a la vacunación en el Wanda Metropolitano, el consejero ha remarcado que "estamos en pandemia y lo importante es la vacuna" y que "los madrileños se inmunicen".

Así, Escudero ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos de la región en el que ha aclarado que se sigue vacunando en Atención Primaria, en el Zendal y el Wanda, y este proceso se está "haciendo como tiene que hacerse", además de que se está inmunizando a los grandes dependientes en sus domicilios.

RESPUESTA AL EXCONSEJERO DE SANIDAD, SANCHEZ MARTOS

Preguntado por las criticas del exconsejero de Sanidad de la región Jesús Sánchez Martos sobre el hecho de no vacunar a los mayores de 80 años durante la Semana Santa, Escudero le ha espetado que "para hacer declaraciones debería estar más informado" ya que este sector poblacional se inmuniza en los centros de Atención Primaria, que "nunca ha vacunado en festivos ni fines de semana".

"Se ha vacunado a todos los que se tenían que vacunar en Atención Primaria y se sigue vacunando a mutualistas con Moderna en el Zendal, igual que a los mayores de 79, 78 y 77 años", ha añadido el consejero, quien ha concluido apuntando que "el porcentaje está por delante de muchas comunidades autónomas con un 46% de dosis completas entre mayores de 80 años".



