Escuelas infantiles protestan por segundo día consecutivo por mejoras salariales, pareja educativa y bajada de ratios

Segundo día de huelga indefinida de la escuelas infantiles. - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de trabajadores de las escuelas infantiles, en su mayoría mujeres, han protestado este miércoles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid para reclamar en su segundo día de huelga indefinida mejoras salariales, pareja educativa en centros y bajada de ratios.

'Hasta los ovarios de sueldos precarios' y 'El 0-3 no llega a fin de mes' han sido algunos de los clamores de los profesionales que han vuelto a vestir una camiseta amarilla, que representa el color de la infancia, acompañado por una cacerolada.

Convocada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles y CGT, trabajadores de las escuelas infantiles vuelven a denunciar la "falta de atención institucional" hacia el primer ciclo de Educación Infantil, entre los 0 y 3 años, con unas reclamaciones que se dirigen al Gobierno central, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

La huelga, que apoyan CC.OO y UGT, se mantendrá "el tiempo que sea necesario" hasta que se produzcan mejoras que "permitan garantizar una educación de calidad". A la convocatoria de este miércoles han acudido la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y portavoz del PSOE en el Consistorio, Reyes Maroto, y el diputado socialista Esteban Álvarez.

En este caso, las reclamaciones se han dirigido a la Consejería que lidera Mercedes Zarzalejo ya que los profesionales consideran que

"tienen la potestad de hacer bajada de ratios, incluir la pareja educativa, mejorar sus salarios e incrementar los recursos para la atención a la diversidad.