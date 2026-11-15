La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada del concejal de Centro, Carlos Segura, ha supervisado hoy los trabajos de montaje del gran árbol de Navidad de la Puerta del Sol, que estará listo para el encendido del próximo sábado. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un espectáculo de 500 drones iluminará por primera vez el cielo del centro de Madrid durante el encendido navideño del sábado, que contará con Carlos Latre como maestro de ceremonias.

Así lo ha anunciado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada del concejal de Centro, Carlos Segura, durante su visita a los trabajos de montaje del gran árbol de Navidad de la Puerta del Sol, que estará listo para el encendido del próximo sábado, 21 de noviembre.

El espectáculo de drones dibujará en el cielo de la capital más de una decena de figuras típicamente navideñas acompañados de música. Además, García Romero ha indicado, en declaraciones remitidas a los medios que aparte de que el encendido cuente con Carlos Latre como maestro de ceremonias, durante la celebración se darán a conocer "más sorpresas".

El árbol de Sol, uno de los grandes protagonistas de la iluminación navideña de la ciudad, mide 37 metros de altura --el equivalente a un edificio de 12 plantas--, tiene 14 metros de diámetro y pesa 45 toneladas.

La estructura, coronada por una estrella, contará con 245.000 puntos de luz 100% led, más de 3.100 bolas plateadas y 350 lazos rojos. Su instalación requiere "un complejo montaje en altura y una planificación precisa de su ubicación", debido a las instalaciones subterráneas que alberga la Puerta del Sol.

El árbol está diseñado para soportar vientos de hasta 110 kilómetros por hora y, aunque la mayor parte de la iluminación navideña se instala por la noche, en este caso los trabajos se realizan de día para garantizar la máxima visibilidad.

En el operativo participan seis operarios especializados, una grúa de más de 40 metros de altura y maquinaria auxiliar.