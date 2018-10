Esperanza Aguirre admite que conoce al excomisario Villarejo

Actualizado 28/09/2018 14:43:30 CET

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha contado este viernes que conoció al comisario José Manuel Villarejo "sin saber quién era", una persona que, a su parecer, a día de hoy se ha conocido que "sin duda" pertenece a las 'cloacas del Estado'.

Al ser preguntada durante el Mutuactivos Madrid Golf 2018, en el club deportivo Somontes, la exdirigente ha narrado que la llamaron para decirle que "el presidente de la asociación Transparencia y Justicia había recurrido contra la exoneración" que le hizo el juez cuando paró "en un carril bus", en referencia a la polémica que surgió cuando dejó su coche aparcado en plena Gran Vía para sacar dinero del cajero.

"Me llamaron para decirme que quería hablar conmigo el decano de los Juzgados de Madrid", ha desgranado. Al acudir, pregunta por qué la habían llamado y le dice el comisario Villarejo, sin saber ella que hablaba con él, que era porque le querían "dar un susto a Esperanza Aguirre", aunque posteriormente le manifiestan que no van a "hacer nada".

"No sé, me estaría grabando me supongo. Aquello terminó y me dio una tarjeta que ponía comisario José Manuel Villarejo. Yo entonces no sabía quién era porque esto fue en el año 2013-2014. Ni idea, y mira por donde supongo que me tendrá grabada", ha contado.