Espinar advierte que con un presupuesto "poco ambicioso" para Madrid "en nada se va a notar la prórroga"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" porque con un presupuesto "tan poco ambicioso" para Madrid "en nada se va a notar la prórroga" anunciada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

"Almeida ha fracasado totalmente en la recta final de su mandato, no quiere la foto de la derrota. Por eso anuncia que no habrá Pleno de presupuestos, porque solo quiere negociarlos con Vox. No ha intentado acercarse a otros grupos, no ha intentando sacar estos presupuestos adelante", ha lamentado la socialista en un comunicado.

La portavoz del PSOE ha criticado a Almeida por "renunciar, en la recta final del mandato, a gobernar Madrid". "Madrid seguirá huérfana hasta 2023", ha concluido.