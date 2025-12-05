Espinar asegura que PSOE hará "todo lo que tiene que hacer para dirimir responsabilidades" en el caso Salazar

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha asegurado este viernes que su partido hará "todo lo que tiene que hacer para dirimir responsabilidades" tras el caso del exdirigente socialista Francisco Salazar y las denuncias de acoso sexual.

En declaraciones a los periodistas antes del acto de la Constitución en la Real Casa de Correos, ha defendido que el PSOE "siempre ha actuado de la misma manera" ante estos casos y lo ha hecho de forma "contundente".

"Cuando hay una denuncia se aparta a esa persona de cualquier responsabilidad política. Llevo muchísimos años militando en el PSOE y confío plenamente en mi partido", ha expresado Espinar.