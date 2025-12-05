Más Madrid tilda de "asqueroso" el caso Salazar y pide al PSOE que "garantice" la seguridad de las mujeres

95d891909cd6e379798a9ee5fdb1c3b9.jpg - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha tildado de "asqueroso" el caso contra el exdirigente socialista Francisco Salazar, tras las denuncias anónimas de acoso sexual que se están conociendo contra él, y ha pedido al PSOE que "garantice" la seguridad de las mujeres.

"Las informaciones que estamos escuchando al respecto, que estamos leyendo, son asquerosas", ha expresado la líder de Más Madrid en declaraciones a los periodistas antes de participar en el acto por el Día de la Constitución en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

Así, espera que el PSOE ponga en marcha y haga "todo el proceso necesario" para que las mujeres que decidan participar en política dentro de su partido "tengan todas las garantías para hacerlo en seguridad".