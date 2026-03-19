Espinar carga contra la "burrada supremacista" de Ayuso al tratar a los latinoamericanos como si fueran "salvajes"

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha cargado este jueves contra la "burrada supremacista" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al tratar a las personas latinoamericanas como si fueran "salvajes".

Lo ha señalado en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, después de que ayer la presidenta madrileña defendiera que España debe estar "profundamente orgullosa" de su legado en México ya que llevó "la nueva España, una forma civilizada de ver la vida a través de las misiones, de las universidades, de los hospitales y también de importantes infraestructuras que hoy siguen en pie".

Considera Espinar que estas afirmaciones las hace Ayuso para "desviar la atención" de la investigación a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. "Intenta desviar la atención con una burrada. La burrada de esta semana ha sido supremacista tratando a nuestros vecinos latinoamericanos como si fueran salvajes, ha censurado.

Además, en su intervención ha lamentado la que "le ha caído" a los madrileños con Ayuso con "80 millones en Madrid Network, contratos fraccionados que tienen en el punto de mira al señor (Enrique) Ossorio y a la señora (Rocío) Albert y la alcalde de Alcalá de Henares (Judith Piquet), imputada; el señor (Alfonso) Serrano llamado a comparecer como testigo y el alcalde de Móstoles (Manuel Bautista) acusado de acoso por una concejala a la que usted intentó callar", ha denunciado.

Espinar ha subrayado que Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez intentan "arrastrar" a Madrid a los momentos "más oscuros" con el PP "más siniestro", con José María Aznar a la cabeza, y que "llevó a España a una guerra ilegal cuando los españoles no querían".

"Usted ha cogido el testigo de esa política cruel y carroñera", ha destacado, a lo que ha añadido que si fuera mayo de 1808, la presidenta abriría "las puertas de Madrid de par en par a Napoleón con tal de que la invitaran a pasar unos días a Versalles".