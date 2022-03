Espinar no sabe si se presentará como candidata en 2023, le "encantaría" pero "no es cuestión de caras sino de barro"

Cree que el PSOE "tiene un problema en Madrid, un problema serio"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, no sabe en este momento si se presentará a las primarias de su partido para optar a la candidatura a la Alcaldía en las elecciones de 2003, no ha ocultado que le "encantaría" pero ha subrayado que en este momento "no es una cuestión de caras sino de barro", de pisar la calle y conocer los problemas de la ciudadanía.

Cuando se cumplen 200 días desde que fue elegida portavoz del Grupo Municipal Socialista, la edil ha declarado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, que le "encantaría ser candidata" de su partido pero lleva dos centenares de días abriendo su despacho, "hablando con vecinos, estando en la calle", y diría poco de sí misma si ahora estuviera pensando en eso.

"Creo que el PSOE tiene un problema en Madrid, un problema serio", ha diagnosticado Espinar, que pasa por haber "perdido la conexión con la mayoría de la ciudadanía, la capacidad de hablar el lenguaje que entiende la gente, el hablar de los problemas que le importan a la gente".

Espinar ha reconocido que el PSOE ha "perdido el pulso", algo que no viene de "dos, tres, seis años sino de hace muchísimo". "Se equivoca todo el mundo, incluido el PSOE de Madrid, si alguien está ahora a eso (a la próxima cita electoral), si cree que ahora lo importante es la persona", ha advertido.

"Lo importante es que nos vuelvan a identificar como un partido que ahora mismo está en la calle, que conecta con los problemas de la gente y aporta soluciones", ha defendido.

Preguntada veladamente por la responsable del PSOE en la ciudad, Mercedes González, también delegada del Gobierno, Mar Espinar ha contestado que "ya tocaría que fuera una mujer la que encabezara la candidatura al Ayuntamiento".

Después de asegurar que ella "no es muy egocéntrica" y cuestionada sobre qué pasos podría dar, la edil ha contestado que la vida "son etapas". "No sé si me voy a presentar. Yo tengo un puesto de trabajo esperándome, tengo una niña pequeña de la que me estoy perdiendo muchas cosas. Yo estoy a intentar levantar el PSOE en el Ayuntamiento", ha insistido tras recordar que lleva siete años en política.