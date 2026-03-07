La esquiadora madrileña Audrey Pascual, medalla de plata en el descenso de los Juegos Paralímpicos de Invierno

La esquiadora española Audrey Pascual durante el descenso de los Juegos Paralímpicos de Milán y Cortina 2026 - MIKAEL HELSING/CPE

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora madrileña Audrey Pascual ha conquistado este sábado la primera medalla para la delegación nacional presente en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) al conseguir una plata en la prueba de descenso para deportistas que compiten sentadas.

La deportista, de 21 años y abanderada el viernes en la Ceremonia de Inauguración, tuvo el mejor estreno posible en sus primeros Juegos Paralímpicos, con el primero de los cinco metales a los que puede optar, e incluso su premio pudo ser mayor, con un oro que se quedó a un suspiro y que fue a parar al cuello de su gran rival, la alemana Anna-Lena Forster.

Ganadora de 17 medallas esta temporada en la Copa del Mundo, Pascual había decidido probar en este campaña la disciplina de descenso, la prueba 'reina' de la velocidad, que incluso había atemorizado un tanto a la española, una amante de la adrenalina. "De hecho, en la primera carrera me morí de miedo, me puse a llorar en la meta", había confesado a Europa Press los días previos a los Juegos, reconociendo que al decidir tan tarde su participación paralímpica ni su familia había podido sacar entradas.

Sin embargo, se adaptó bien e incluso ganó cinco medallas en la Copa del Mundo, donde fue la mejor finalmente de la especialidad, lo que aumentaba su favoritismo para subir al podio en el Tofane Alpine Skiing Centre, el centro deportivo de Cortina d'Ampezzo que lleva el nombre uno de los grupos montañosos más importantes de los Dolomitas Orientales.

En los entrenamientos previos para conocer la pista y sus entresijos, la madrileña, desde hace varios años en la estructura de la RFEDI y perteneciente a la Fundación También, había sido tercera y primera, y ahora tenía que gestionar los nervios de la situación, la expectativas y el debut. Además, le tocaba salir tercera de las ocho participantes, justo por detrás de Forster.

La alemana, de la clase LW12-1 y veterana ya con nueve veces medallista paralímpica, realizó una gran bajada. Cometió un pequeño error al salirse un poco de la trazada, pero muy experta, supo recuperarse con calma para cruzar la línea con un tiempo de 1:25.79, el tiempo que debía batir la deportista madrileña (LW12-2).

Esta salió con seguridad desde el portillón y descendió con mucha seguridad, sin apenas cometer errores. Tras el primer sector intermedio perdía 32 centésimas con Forster, reducidas a 26 en el segundo, y afrontó la bajada final con una ligera ventaja de tres centésimas. El oro era posible para Audrey Pascual, pero finalmente fue una preciada plata por apenas cinco centésimas bajo la mirada también del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.

La expresión de alegría que captaron las imágenes de televisivas de Forster dejaron claro que la tensión vivida por la alemana tras el, seguramente, primer mano a mano con la española. El bronce, a casi seis segundos de las dos mejores, fue para la esquiadora china Sitong Liu.

De este modo, Audrey Pascual logra la medalla número 44 para España, que se marchó de vacío hace cuatro años de Pekín, en Juegos Paralímpicos de Invierno, la decimoséptima de plata y la primera para una esquiadora de alpino desde 1998, cuando Magda Amo logró en Nagano (Japón) un póquer de oros. Además, se convirtió en la primera española con discapacidad física, mujer u hombre, en ganar una medalla paralímpica invernal en esquí alpino.