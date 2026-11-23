Restos del Real Canal del Manzanares en las obras de construcción de la futura estación de Metro de Madrid Río de la Línea 11 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La futura estación de Metro de Madrid Río de la Línea 11 contará con un museo subterráneo en el que se mostrarán los restos del Real Canal del Manzanares que han aflorado durante las obras de ampliación para llevar el suburbano de Conde de Casal a Plaza Elíptica.

Desde el Gobierno regional han explicado que parte del antiguo embarcadero del Real Canal del Manzanares, el sueño histórico en la corte de los Borbones de una salida al mar para Madrid mediante un canal de comunicación fluvial entre la capital y Lisboa, y una selección de piezas recuperadas, se podrán ver en la zona expuesta al público, que estará ubicada en el entorno del Paseo de las Yeserías.

Las excavaciones arqueológicas realizadas durante la ampliación de la Línea 11 dejaron al descubierto parte del canal del siglo XVIII que Carlos III promovió para abrir una vía navegable hacia el Tajo. Por él circulaban barcazas tiradas por animales desde la orilla. Aunque el plan original era conectar Madrid con Lisboa por vía fluvial, el canal sirvió durante décadas para el abastecimiento y la actividad industrial del sur de la región.

En concreto, el tramo localizado mide unos nueve metros de ancho y conserva los muros de contención y los entramados de madera que sostenían el cauce. Tras su limpieza y consolidación, los restos del embarcadero se colocarán en el mismo lugar donde permanecieron enterrados durante más de un siglo.

Junto a ellos, una vitrina mostrará piezas que ayudarán a interpretar el hallazgo. Así, la muestra contará con un ancla original, un cuerno de buey, una mandíbula y vértebras de caballo y una brida de cuero conservada en el sedimento, que servirán para explicar cómo se remolcaban las barcazas desde la orilla. También se expondrán un plato de loza, jarras de agua o vino y restos óseos de un perro.

Entre el material encontrado, figura un azulejo de cuerda seca que documenta la ocupación del entorno antes de la construcción del canal.

La exhibición se incorporará a la red de espacios museísticos de Metro de Madrid. Desde el Ejecutivo autonómico han indicado que el diseño de la zona se integrará en la arquitectura de la estación y seguirá criterios de accesibilidad universal y rigor científico.