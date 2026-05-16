La estación de Sol de Cercanías cierra este fin de semana por obras de mejora en el túnel

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

La estación de Sol de la red de Cercanías de Madrid (líneas C-3, C-4a y C-4b) permanecerá cerrada por obras de mejora en el túnel durante este sábado y mañana, domingo.

De este modo, los trenes de la C-3 procedentes de Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha, mientras que los de la C-4 procedentes de Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes finalizarán en Nuevos Ministerios, y los procedentes de Parla terminarán en Atocha, ha indicado Renfe en un comunicado.

Los viajeros de estas dos líneas que deseen hacer el trayecto entre Nuevos Ministerios y Atocha tendrán a su disposición las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, que hacen este recorrido por el túnel de Recoletos con parada en la estación del mismo nombre.

El cierre de la estación se repetirá durante los dos próximos fines de semana, días 23, 24, 30 y 31 de mayo, y otros dos en junio, días 13, 14, 20 y 21, permaneciendo abierta, eso sí, durante el viaje del Papa León XIV a Madrid, del 6 al 9 de junio, para facilitar la movilidad ante la gran afluencia de viajeros prevista.

Desde Renfe se ha apuntado que se avisará a los usuarios de la C-3 y C-4 por megafonía y a través de su personal en estaciones de la posibilidad de continuar el viaje en estas líneas.

Las obras tienen como objetivo mejorar la capacidad de las líneas C-3 y C-4, que pasan por el túnel de Sol, y forman parte de una serie de trabajos para mejorar la línea C-5.