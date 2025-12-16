La estación Soto Sur de Soto del Real conservará el diseño y elementos originales y sumará un aparcamiento de 500 plazas

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano - MINISTERIO DE TRANSPORTES

La nueva estación Soto Sur de Soto del Real conservará el diseño y elementos originales del edificio histórico declarado Bien de Interés Patrimonial y sumará un nuevo inmueble para restauración, dos pequeños pabellones para instalaciones técnicas y un aparcamiento para 500 plazas.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha presentado este martes el proyecto de remodelación de la nueva estación, que cuenta con una inversión de más de 17 millones de euros y que dará servicio a la ampliación de la línea C-4b desde Colmenar Viejo hasta Soto del Real, actualmente en construcción.

Acompañado por el presidente de Adif, Pedro Marco, y por el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, Santano ha asegurado que se respetará el diseño y elementos originales, se restaurará su exterior y se acondicionará el interior.

De esta forma, en sus 412,7 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, albergará el vestíbulo, zona de venta de billetes y aseos, entre otros espacios. También potenciará su sostenibilidad con sistemas de aprovechamiento de energía solar y de ventilación natural.

Al norte de este edificio histórico se construirá uno nuevo, de 155,8 metros cuadrados, destinado a restauración, y al sur, otros dos pequeños pabellones para instalaciones técnicas. Asimismo, se completarán los dos andenes de la estación, instalando marquesinas y conectándolos con un paso inferior dotado de escaleras y ascensores.

En el exterior, y para potenciar la multimodalidad, la estación contará con un aparcamiento con capacidad para más de 500 plazas. Además, se renovará el acceso viario interior, se repondrá el carril bici y se va a disponer de un espacio para parada de otros modos de transporte. También se potenciará la integración de la estación en el entorno, próximo a la sierra, con zonas verdes.