Las estaciones de Metro de Núñez de Balboa, Paco de Lucía y Herrera Oria, las preferidas para realizar rodajes

Archivo - Varias personas en el anden de la línea 7 en la Estación de San Fernando, a 8 de julio de 2024, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid consolida las instalaciones del suburbano madrileño como uno de los escenarios clave para la industria audiovisual, con un total de 23 rodajes realizados en 2025, y con las estaciones de Núñez de Balboa, Paco de Lucía y Herrera Oria como las preferidas.

A lo largo del año, más de 1.200 profesionales participaron en estas producciones, que acumularon cerca de 200 horas de grabación. Entre los proyectos más destacados figura la adaptación cinematográfica de 'Ceniza en la boca', basada en la novela de Brenda Navarro, para la que el director mexicano Diego Luna eligió Barrio del Pilar como uno de los muchos emplazamientos donde se desarrolla esta historia, rodada entre Madrid, Barcelona y Ciudad de México, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Asimismo, Fernando González Molina rodó en Núñez de Balboa escenas de 'Mi querida señorita', producción vinculada a Los Javis y escrita por Alana S. Portero. En esta misma estación, Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero rodaron secuencias de la serie 'Grande de España', protagonizada por Antonio de la Torre en el papel de Leandro, un marqués obsesionado con obtener el título nobiliario que da nombre a la ficción.

Por su parte, Herrera Oria se convirtió en otro de los epicentros audiovisuales del año al acoger el rodaje de 'La última canción', dirigida por María Lorente Becerra. Junto a la estación de Paco de Lucía, también sirvió de escenario para la comedia de acción 'La maleta', de Carlos Therón, así como para escenas de 'Los Protegidos', bajo la dirección de Oriol Ferrer, y la tercera temporada de 'El Inmortal'.

La proyección internacional de Metro de Madrid se reforzó además en 2025 con producciones extranjeras. 'The Walking Dead: Daryl Dixon' grabó en el antiguo pasillo de Noviciado y en la estación de Plaza de España, transformadas para recrear ambientes de estética apocalíptica.

Del mismo modo, 'Has Fallen 2' rodó varias de sus secuencias en la estación de Estadio Metropolitano. El ámbito publicitario ha vuelto a encontrar en el suburbano madrileño un escaparate singular. Firmas como Oysho, L'Oréal, Bosch, BBVA, Fotocasa o Airbus han escogido sus instalaciones para desarrollar campañas que combinan imagen, movilidad y modernidad.

Metro de Madrid facilita estos rodajes garantizando la seguridad, la coordinación técnica y la normal prestación del servicio. La actividad registrada en 2025 refuerza su papel como "uno de los grandes platós urbanos de España y como un reflejo dinámico de la transformación cultural y creativa de la Comunidad de Madrid", señalan desde el Ejecutivo madrileño.