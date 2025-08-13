En estado grave un hombre de 81 años en Batres tras ser atropellado cuando su hijo daba marcha atrás - EMERGENCIAS 112 MADRID

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 81 años ha resultado herido grave en el municipio de Batres después de ser atropellado por el coche que conducía su hijo mientras realizaba una maniobra en una rampa.

Según ha informado Emergencias 112, el vehículo bajaba marcha atrás en rampa en la calle del Gavilán y acabó arrollando al padre, que se encontraba detrás del coche, y terminó impactando contra un muro.

Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del Summa 112 y atienden al herido, que presentaba una fractura de pierna, pelvis y mano y trauma torácico. Finalmente, es trasladado en helicóptero al Hospital Universitario 12 de octubre.

Además, también asisten a su mujer, de 78 años, que iba de copiloto en el coche junto a su hijo y que sufría un traumatismo craneoencefálico leve tras el impacto. Es trasladada al Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

Por su parte, bomberos de la Comunidad de Madrid intervienen para derribar el muro contra el que impactó el coche al presentar riesgo de caída a la vía pública.