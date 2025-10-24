En Estado Grave Un Joven Tras Chocar Contra Un VTC En Carabanchel - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años ha resultado herido potencialmente grave tras chocar contra un VTC que circulaba en el sentido correcto en la avenida de los Poblados con Antonio Romero, en el distrito de Carabanchel, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

En el suceso, del que se recibió el aviso a las 20.30 horas, tuvieron que intervenir sanitarios de Samur-Protección Civil, que estabilizaron al varón, que quedó atrapado en el interior del vehículo, por lo que Bomberos del Ayuntamiento de Madrid tuvieron que realizar el rescate.

Fue trasladado al hospital 12 de octubre potencialmente grave con escolta de la Policía Municipal de Madrid.

Los sanitarios también tuvieron que atender al conductor del VTC, que resultó herido leve.

Policía Municipal de Madrid realiza el atestado e investiga las circunstancias de la colisión. También ha colaborado una unidad de Summa 112 realizando la primera atención a los pacientes.