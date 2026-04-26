En estado grave un menor de 13 años tras ser atropellado por un coche en Boadilla del Monte

Archivo - Una ambulancia de SUMMA 112 en una foto de archivo. - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 13 años de edad ha resultado herido de gravedad este domingo tras ser atropellado por un turismo en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, informa 112 Comunidad de Madrid.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 18.00 horas en un paso de peatones de la avenida Julio Fuentes, cuando el menor cruzaba en bicicleta.

El SUMMA 112 ha recibido el aviso a las 18.07 horas y ha atendido al menor, que ha sido trasladado en estado grave al Hospital de La Paz con un traumatismo craneoencefálico.

La Policía Local de Boadilla del Monte investiga las circunstancias de lo ocurrido.