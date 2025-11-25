Estudiantes se encierran en la Facultad de Bellas Artes de la UCM horas antes de comenzar la huelga universitaria - UCM X LA PÚBLICA

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios estudiantes se han encerrado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para elaborar el material de la huelga universitaria, que tendrá lugar este miércoles 26 y jueves 27.

Según han informado desde la asociación UCM por la pública, universitarios han entrado al lugar a las 20 horas y pretenden quedarse hasta la mañana de este miércoles para organizar los piquetes, que arrancarán alrededor de las 8 horas.

La huelga de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid para exigir más financiación al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso arranca este miércoles. Habrá una concentración a las 15.30 horas frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, donde estudiantes y trabajadores esperan entregar una solicitud para ser parte del proceso negociador de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).

En la Universidad Complutense de Madrid (UCM), centro que ha tenido que pedir un préstamo de 34,5 millones de euros a la Comunidad para hacer frente a su déficit, habrá un despliegue de pancartas a las 12 horas y una concentración en Ciudad Universitaria, según ha informado el sindicato CGT en redes sociales.

La principal exigencia de la coordinadora de plataformas de las universidades públicas es que el Ejecutivo autonómico destine para el presupuesto de universidades el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. Según denuncia, la actual inversión se sitúa en el 0,4%.