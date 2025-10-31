Estudiantes y trabajadores ven "insuficiente" la inversión para universidades y plantean huelga a finales de noviembre

Archivo - Un mural cuelga de la fachada de la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, a 23 de abril de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de las plataformas de las seis universidades públicas, que integran trabajadores y estudiantes, ha tildado de "insuficiente" la inversión que contempla la Comunidad de Madrid en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2026 y ha planteado realizar la huelga a finales del mes de noviembre.

Así lo han manifestado en un comunicado en el que han exigido que las cuentas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinado a los centros universitarios para el próximo año alcancen el 1% del PIB de la región. "Todo lo que no sea un acercamiento real a ese horizonte, no lo contemplamos", han avisado.

La Comunidad de Madrid destinará el próximo año un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, 75,3 millones más que en 2025, lo que se traduce en un incremento del 6,5%. Esta dotación representa más del 4% del presupuesto total en el próximo ejercicio en la región.

"La subida anunciada representa un paso del 0,44% al 0,46% del PIB de la región. En términos de esfuerzo presupuestario, la Comunidad sigue dedicando el 4% de su presupuesto a universidades. No podemos hablar ni siquiera de subida sino que nos encontramos con un presupuesto estancado, y en el contexto de la fuerte infrafinanciación que venimos denunciando", han criticado las seis plataformas por la pública.

Ante esta situación de "asfixia", estudiantes y trabajadores de las universidades públicas han defendido continuar con la convocatoria de huelga de "al menos dos días" para finales de noviembre. No descartan realizar una manifestación indefinida y otras acciones.

"Si los presupuestos de la Comunidad de Madrid pretenden aprobarse en diciembre, según la hoja de ruta acordada, la máxima intensidad de la movilización debe situarse antes de esa aprobación: finales de noviembre, diciembre y exámenes", han subrayado.

Asimismo, han señalado que su objetivo es "parar" la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y que la movilización "se haga lo más masiva posible, tanto con la comunidad universitaria como con el conjunto de la sociedad madrileña que cree en lo público".

"Si queremos resistir y revertir a medio plazo estos ataques, nuestro objetivo también es que el coste político de atacar a las públicas sea el máximo para la Comunidad de Madrid. Si no hay respiro , no habrá paz para quienes nos asfixian: clase a clase, departamento a departamento, facultad a facultad. Vamos a construir una huelga que haga temblar a quienes maltratan el derecho a la universidad pública", ha avisado la coordinadora de las plataformas.