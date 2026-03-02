Un estudio de la UCM halla un compuesto vegetal que podría ayudar contra la pérdida de memoria causada por el alcohol

Archivo - Verduras como el brócoli poseen este compuesto. - SOMACOMUNICACION - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por las doctoras Esther O'Shea y Mª Dolores Gutiérrez, profesoras del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha identificado un compuesto vegetal que podría proteger el cerebro frente a los déficits de memoria asociados al consumo abusivo de alcohol en unas pocas horas.

Según ha detallado la propia universidad en un comunicado, se trata del 3,3'-diindolilmetano (DIM), un compuesto que se genera de forma natural en el organismo tras la digestión de vegetales crucíferos como el brócoli, las coles de Bruselas o la coliflor.

Diversos estudios han demostrado que el consumo de alcohol en atracón --denominado técnicamente 'binge drinking'-- puede afectar de forma significativa al cerebro, especialmente en una etapa en la que todavía se encuentra en desarrollo, provocando fallos de memoria, dificultades de concentración y alteraciones en la toma de decisiones pocas horas después del consumo. De hecho, algunos de estos efectos pueden persistir hasta la edad adulta.

La investigación se llevó a cabo en un modelo animal que reproduce el patrón de consumo intensivo propio de esta práctica y los resultados muestran que el tratamiento con DIM reduce los fallos de memoria detectados pocas horas después de la última ingesta de alcohol. Además, cuando la administración del compuesto se mantiene durante más tiempo, el efecto protector se prolonga, ofreciendo beneficios más duraderos.

Para comprender los mecanismos implicados, el equipo investigador analizó los cambios moleculares en el cerebro. Las doctoras Nuria Morales y Rebeca Vidal, autoras del trabajo, explican que el DIM ayuda a mantener el equilibrio del sistema de neurotransmisión del glutamato, un mensajero químico esencial en los procesos de aprendizaje y memoria.

Asimismo, el compuesto atenúa la activación de mecanismos asociados al daño cerebral y favorece la supervivencia de nuevas neuronas en el hipocampo, una región clave para la formación de recuerdos.

No obstante, las investigadoras subrayan con especial énfasis la necesidad de interpretar estos resultados con cautela, ya que el estudio se ha realizado en un modelo animal, por lo que los datos no pueden extrapolarse directamente a humanos.

Esto quiere decir que, aunque el 3,3'-diindolilmetano (DIM) se genera a partir de vegetales como el brócoli, consumir un plato de estas verduras no compensa ni revierte los efectos de una ingesta excesiva de alcohol.

Las autoras insisten en que son imprescindibles ensayos clínicos en personas para confirmar su eficacia, establecer su seguridad y determinar la dosis adecuada antes de considerar cualquier aplicación. Mientras tanto, recuerdan que la mejor estrategia para proteger el cerebro, especialmente en etapas de desarrollo, sigue siendo evitar el consumo de alcohol.

El estudio ha sido financiado por el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Instituto de Salud Carlos III a través de la Red de Trastornos Adictivos y la RIAPAd.