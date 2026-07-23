Evacuada la población de Aldea del Fresno a Villamanta por el incendio en Villa del Prado

Imagen de uno de los incendios que afecta la Comunidad de Madrid- Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRES) -

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha enviado este jueves un nuevo mensaje ES-Alert en el que solicita la evacuación de la localidad madrileña de Aldea del Fresno hacia el municipio de Villamanta ante el avance del fuego, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En el mensaje, se solicita la evacuación a Villamanta, incluyendo las residencias AMAM Picadas y San Juan Bautista. Se ha instalado un puesto sanitario en Villamanta, ubicado junto al polideportivo de la localidad, donde se está realojando a los vecinos de Aldea del Fresno evacuados por el incendio de Villa del Prado. Cuentan con médico, enfermero y soporte vital básico.

En esta zona de realojo se va a atender a parte de los 80 usuarios de la residencia de mayores La Fresneda y a otros 70 de la residencia San Juan Bautista, ambas en Aldea del Fresno, y que han sido evacuados con ambulancias.

El incendio de Villa del Prado, independiente del de Almorox, ha obligado esta tarde a ASEM112 a activar el sistema ES-Alert para pedir a la población próxima a la zona afectada que permanezca confinada en sus viviendas, con puertas y ventanas cerradas.

Posteriormente, se envió un nuevo aviso a los vecinos de la urbanización Caravan Garden para que abandonaran la zona y se dirigieran al casco urbano de Aldea del Fresno.

En las labores de extinción trabajan 18 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, permanecen cortadas al tráfico la M-507 en dirección Navalcarnero y la N-403 hacia Toledo, en el cruce entre ambas carreteras.