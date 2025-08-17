Evacuadas 19 personas tras caer al agua en el embalse del Atazar mientras hacían kayak

Archivo - Embalse del Atazar desde el Mirador de El Atazar, a 19 de marzo de 2024, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

19 personas han sido evacuadas este domingo tras caer al agua en el embalse del Atazar mientras hacían kayak, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar durante el día de hoy después de que casi una veintena de personas hayan sido rescatadas mientras practicaban kayak. A causa de una fuerte racha de viento, varias embarcaciones han volcado, cayendo como consecuencia sus ocupantes pero resultando todos ilesos.

Tal y como ha trasladado 112 Comunidad de Madrid, el dispositivo de rescate ha sido efectuado por Bomberos de la Comunidad de Madrid y por el El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112). También han intervenido Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y la Guardia Civil.