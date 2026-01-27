El evento Madridlucía se pospone una semana para que no coincida con los actos de San Isidro

Archivo - Varias personas durante el Reggaeton Beach Festival de Madrid, en el espacio Iberdrola Music, a 19 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Madridlucía, la feria andaluza que se celebrará en mayo en el espacio Iberdrola Music, ubicado en el distrito de Villaverde, se pospone una semana para que no coincida con los actos de San Isidro, patrón de la capital que tiene lugar el 15 de mayo.

Así lo han informado fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que han detallado que presentaron esta solicitud la semana pasada a la promotora, que ha aceptado retrasar el inicio del evento. Se devolverán a los compradores el importe abonado en 24 horas.

Según informa la página web del evento, los actos se iban a celebrar del 9 de mayo al 7 de junio. Esta feria ya ha generado críticas por parte del Ayuntamiento de Getafe, municipio con el que linda el espacio. Desde el Consistorio madrileño han insistido en que trabajarán para que genere "las mínimas afecciones posibles".