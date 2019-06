La Excepción, Siniestro Total, Sons of Aguirre y Machete en Boca pondrán la banda sonora a las fiestas de Usera

Publicado 13/06/2019 7:25:46 CET

Se celebrarán en el recinto ferial de Pradolongo del 14 al 23 de junio

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Excepción, Siniestro Total, Sons of Aguirre, Machete en Boca y Sweet Barrio pondrán la banda sonora a las fiestas de Usera, que se celebrarán en el recinto ferial de Pradolongo del 14 al 23 de junio, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El Coleta, Fusa Nocta y otros artistas actuarán en la Summer Party, una jornada festiva de cierre del proyecto Barrios de Ciudadistrito. Todos ellos elegidos por los vecinos y vecinas del distrito. Antes se subirán al escenario los grupos jóvenes de Usera que participarán en el Festibarrios.

Serán más de 50 actividades gratuitas para todos los públicos organizadas por la Junta Municipal y la colaboración de las mesas de Festejos y de Inmigración e Interculturalidad del Foro Local del distrito.

En las fiestas habrá mercadillos, campeonatos deportivos, castillos hinchables, cine, teatro y conciertos que llenarán de vida los barrios de Almendrales, Meseta de Orcasitas, Moscardó, Poblado Dirigido de Orcasitas, Orcasur y Zofío.

El domingo 23 de junio será el día dedicado a las familias con los tradicionales torneo de ajedrez, exhibición de bomberos, concierto infantil y paella popular en el parque por la mañana y el festival intercultural por la tarde, que contará con pasacalles por la avenida Rafaela Ybarra, con bailes de diversos países y actuaciones musicales de más de 35 entidades del distrito. La noche acabará con los fuegos artificiales.

Del jueves 20 al domingo 23 de junio, volverá a celebrarse la Feria de Entidades USERA ACTIVA 2019, con talleres, actividades lúdicas, formativas e informativas que buscan fomentar la convivencia y el asociacionismo. Tendrán lugar en el recinto ferial de Pradolongo.

También repite este año el Punto Violeta, un espacio donde vecinas voluntarias del barrio ofrecen, previa formación, asistencia e información sobre qué hacer y cómo reaccionar en caso de agresión sexual. Todo con el objetivo de que la violencia machista sea asumida como un asunto de todos y todas para lograr que la calle y las fiestas sean realmente espacios de diversión y libertad para las mujeres.

Además la Junta ha puesto a disposición de las casetas vasos reutilizables con la imagen de la campaña 'No es No'. Por unas fiestas libres de violencias machistas del Área de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid y el lema 'La calle y la noche también son nuestras' para conseguir que estas fiestas no solo sean más igualitarias sino también más sostenibles y con menos residuos.