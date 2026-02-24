El exedil de Vox en Móstoles apunta que el partido sabría desde hace más de un año de la denuncia al alcalde por acoso

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Móstoles, a 24 de febrero de 2026, en Móstoles, Madrid (España). El Ayuntamiento de Móstoles celebra un Pleno extraordinario forzado por la oposición (PSOE, Más - A. Pérez Meca - Europa Press

MÓSTOLES 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal no adscrito Daniel Martín ha asegurado en el Pleno extraordinario que la actual portavoz de Vox, Nieva Machín, "ya conocía el asunto" del presunto acoso denunciado por una exedil del PP contra el alcalde, Manuel Bautista.

Martín, que abandonó la formación de Vox en enero, tras lo que fue cesado como concejal de Cultura, ha afirmado que él estaba presente cuando Machín comentó el caso con la entonces portavoz, y otras personas.

"Hay testigos de esa conversación, y no son de Vox", ha sostenido, para reprochar que en aquel momento no se solicitara la dimisión del regidor ni la salida del Gobierno municipal. "No sé por qué cauces, pero lo sabía, al menos desde que la concejal dimitió", ha añadido Martín, apuntando a que, incluso, "hicieron bromas de mal gusto sobre la esposa de Bautista, que está aquí hoy".

El concejal no adscrito se ha referido también a que hay una "presunción de inocencia selectiva". "Es de los míos, entonces presunción de inocencia; no es de los míos, entonces presunción de culpabilidad", ha lamentado.

Sobre este asunto también se ha pronunciado la portavoz de Vox, quien ha cuestionado la credibilidad de Martín, al tiempo que le ha afeado que mantenga el acta como concejal no adscrito tras abandonar la formación, lo que, a su juicio, ha impedido que se incorpore "otro nuevo concejal de Vox".

"Los que no sois de Móstoles no lo sabréis, pero la credibilidad que tiene este señor y nada, pues es nada, ¿no? Pero es que hasta incluso ha hecho una acusación de que yo tenía conocimiento de estos hechos antes hasta de que se produjeran. Esa es la credibilidad que tiene este señor", ha manifestado.

"LINCHAMIENTO" PÚBLICO

Durante su intervención, Martín ha rechazado sumarse al "linchamiento" público contra el alcalde tras una denuncia interna que, finalmente, ha derivado en procedimiento judicial. "Creo en la justicia de los tribunales, no en la del telediario ni en la de las redes sociales", ha afirmado.

El edil ha denunciado además que en redes sociales se haya calificado al regidor de "depredador sexual" sin que exista, ha dicho, "prueba, juicio ni condena", y ha alertado de las consecuencias personales y familiares de ese tipo de acusaciones. "Eso es la maldita pena del telediario frente a la presunción de inocencia jurídica", ha añadido.

El concejal no adscrito ha defendido igualmente su salida de Vox como un paso necesario para decir lo que piensa "sin cortapisas" y asegura que asume "coste mediático" de su postura. "Resistirse a la jauría es lo justo, es incómodo y tendrá un coste, pero lo asumo", ha zanjado.