Expertos coinciden en que la accesibilidad es indispensable para la autonomía, la integración social y la equidad

1131514.1.260.149.20261106144413 'Jornada De Movilidad Accesible' Organizada Por TK Elevator Y Europa Press - ALBERTO ORTEGA - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de administraciones públicas y expertos en movilidad han participado este viernes en Madrid en la 'Jornada de Movilidad Accesible' y han coincidido en que la accesibilidad es una condición indispensable para la autonomía personal y la igualdad y que las acciones encaminadas a que los edificios ganen accesibilidad deben ir acompañadas de seguridad y de apoyo, tanto público como privado.

La Jornada, organizada por TK Elevator y Europa Press en el Colegio de Arquitectos de Madrid, ha contado con una primera la mesa de debate, 'La accesibilidad como derecho: vivienda, ciudad y autonomía personal', moderada por Manuel Sevillano, de Atrevia. En ella se ha puesto el foco en cómo las barreras condicionan el día a día de las personas y las actuaciones que se deberían llevar a cabo para eliminar las barreras en edificios y ciudades.

"Una casa sin ascensor puede ser una cárcel", ha destacado Daniel Aníbal García, miembro de la Ejecutiva de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y presidente de la Federación Española de Hemofilia y otras Coagulopatías (Fedhemo), para remarcar el "tremendo impacto social" de la falta de accesibilidad y subrayar que se trata del primer derecho para lograr todo lo demás.

En este sentido, la directora de Nuevas Instalaciones de TK Elevator, Teresa Chomón, ha remarcado el "beneficio social" de estos elementos, además de la revalorización de entre un 30-60% del edificio, y la necesidad de que "los temas de accesibilidad se incorporen como uno más en la parte de la mejora del mantenimiento y conservación" de las comunidades de vecinos.

La arquitecta Pilar Pérez de la Cuadra, responsable de la oficina de rehabilitación del COAM, ha reivindicado "la accesibilidad universal" como una parte "fundamental" de la "calidad de la arquitectura" y ha puesto en valor el concepto de "flexibilidad" en el diseño de infraestructuras para acompasar accesibilidad con sostenibilidad y alargar la vida de los inmuebles. "Los espacios deben acompañar a las personas en todas las etapas de vida", ha remarcado.

En el caso de la accesibilidad en el entorno urbano, el responsable del Área de Estrategia, Calidad y Benchmarking de Metro de Madrid, Julio Plaza, ha subrayado que para la compañía metropolitana se trata de "una prioridad estratégica absoluta" y una de las principales partidas de inversión. Con 1.710 escaleras mecánicas y 581 ascensores, se sitúa entre las tres redes de metro de Europa con mayor número de instalaciones de este tipo.

Los retos en este sentido, ha explicado, pasan por ejecutar el "bastante ambicioso" Plan de Accesibilidad de la compañía metropolitana y lograr un mantenimiento de estos elementos en un red centenaria, con una complejidad técnica que no es "baladí", que permita que lo que ya existe funcione "de forma óptima".

En la misma línea, la directora general de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid, Noelia Cuenca, ha remarcado la necesidad de poner a la persona en el eje de la planificación de la ciudad ya que la accesibilidad "mejora la calidad de vida y garantiza la igualdad de oportunidades". En este sentido, ha destacado la colaboración del Consistorio con CERMI Madrid para aportar su experiencia.

En este sentido, ha remarcado que el Ayuntamiento cuenta con una "hoja de ruta", el Plan Estratégico de Accesibilidad Universal para la Ciudad de Madrid (PEAUM), y "apuesta fuerte" por incorporar la accesibilidad en la contratación y planificación urbanística. "Madrid quiere ser pionera en la aplicación de soluciones innovadoras" en este sentido, ha remarcado.

ACELERAR LA ACCESIBILIDAD

En una segunda mesa, 'De la necesidad a la solución: cómo acelerar la accesibilidad en edificios y ciudades', han participado el delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González; la subdirectora general de minas y seguridad industrial de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, Belén Benito; el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), José Antonio Galdón; la presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Carolina Roca; y la directora de Clientes Especiales e Infraestructuras de TK Elevator, María Gómez. Ha estado moderada por Candelas Martín de Cabiedes, directora general de Negocio de Europa Press.

Carolina Roca ha sido la encargada de señalar cómo la obra nueva de los últimos 20 años tiene "solucionado totalmente el problema de accesibilidad" y cumple los máximos estándares en esta materia, mientras que el gran reto está en el parque de vivienda de segunda mano.

Así, Álvaro González ha trasladado, desde el punto de vista municipal, la situación del parque inmobiliario de la capital, con el 70% de las viviendas anteriores a 1980 y un 75% de los edificios que no son cien por cien accesibles. Ha detallado las medidas del Plan Rehabilita, que ha permitido instalar más de 1.500 ascensores, y cómo su "máximo objetivo es la accesibilidad universal".

"La administración tiene que estar del lado del administrado y más, en los barrios más vulnerables", ha dicho para explicar el incremento en 5 millones de euros, hasta los 55 millones, del fondo disponible para subvencionar las ayudas para mejorar la accesibilidad en edificios. "No hay excusas para que un edificio no sea accesible", ha incidido.

En representación de los Ingenieros Técnicos Industriales ha remarcado la necesidad de hacer un análisis completo de los edificios para después buscar las oportunidades y soluciones de accesibilidad. Así, ha detallado que se trata de "entender el edificio y conocer todas las soluciones", con puntos clave como la estructura y diseño; la incidencia de la instalación del ascensor en la seguridad del edificio, la cadena completa de accesibilidad o la viabilidad económica a lo largo del tiempo.

Galdón también se ha referido a las necesidades en formación técnica y reciclaje de los profesionales y, más allá de ello, en la "responsabilidad social y sensibilidad" que requiere que en el abordaje de un proyecto "se puedan encajar todas las piezas para que éste sea sostenible y soluciones todos los problemas de la gente". "Hay que trasladar confianza, seguridad y garantía a comunidades de propietarios y vecinos; ya hacemos mucha pedagogía", ha dicho.

Por su parte, la directora de Clientes Especiales e Infraestructuras de TK Elevator ha destacado la importancia de trabajar conjuntamente con ingenieros y arquitectos desde las primeras fases del proyecto para garantizar una instalación adecuada y facilitar su integración desde una perspectiva a largo plazo. Asimismo, ha subrayado que el mantenimiento no solo debe ser técnicamente viable, sino también "efectivo en coste y tiempo".

"ESCALAR LA REGENERACIÓN"

Para la representante de Asprima es imprescindible "escalar la regeneración urbana" algo que, según sus palabras, se consigue con inversión privada que, a su vez, requiere cambios legislativos "fuertes y disruptivos" en las leyes que afectan al suelo o a la propiedad horizontal.

"No se puede limitar todo a la iniciativa de una comunidad de propietarios o a decisiones de subvenciones públicas; los datos evidencian que es necesario escalar la rehabilitación para mejorar la accesibilidad", ha subrayado.

Por su parte, la subdirectora general de Minas y Seguridad Industrial ha defendido que la "accesibilidad y seguridad deben ir de la mano" y ha añadido que ésta tiene dos vertientes, la que afecta a los usuarios en el acceso y manejabilidad de los aparatos y la de los técnicos de instalación y mantenimiento o inspectores. "Es fundamental hablar de planificación desde el principio del proyecto y tener en cuenta todos los requisitos de seguridad", ha concluido.