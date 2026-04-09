La exposición en la Real Casa de Correos conmemora las mayores gestas de la aviación española

Exposición de grandes vuelos que conmemora las mayores gestas de la historia de la aviación español - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española' se mostrará de forma gratuita hasta el 24 de abril en la Real Casa de Correos de Madrid para conmemorar algunas de las mayores gestas de la historia de la aeronáutica del país.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha asistido a la inauguración de esta muestra itinerante que permanecerá durante las próximas dos semanas en la Puerta del Sol, informa el Gobierno autonómico en un comunicado.

Entre los hitos destacados que se podrán contemplar en la exhibición se encuentra el vuelo del 'Plus Ultra', que en 2026 cumple 100 años y que supuso la primera travesía del Atlántico Sur desde España hasta América del Sur en un solo avión.

También recoge episodios clave de 1926 como el vuelo de la Escuadrilla Elcano entre Madrid y Manila, y la labor de la Patrulla Atlántida en la apertura de rutas hacia Guinea, subrayando su importancia para el desarrollo de las comunicaciones y la proyección internacional de España.