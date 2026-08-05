Extinguido un incendio sin heridos en el garaje de una urbanización de Alcobendas

Archivo - Bomberos trabajan en el lugar de los hechos, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). La caída de una grúa de obra situada en el distrito madrileño de Tetuán ha provocado daños en el edificio en construcción, así como en otros dos inmuebles ce - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido un incendio desatado en el interior de un garaje de una urbanización de pisos en Alcobendas, que se ha saldado sin heridos.

Las llamas se ha originado en un vehículo en la primera planta subterránea del garaje de la urbanización, situada en la calle Amistad, informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

En el suceso han intervenido siete dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, junto a agentes de la Policía Local de Alcobendas, Policía Nacional y personal de la Cruz Roja. El vehículo siniestrado ha quedado completamente afectado, mientras que el fuego ha obligado al desalojo preventivo de la urbanización.