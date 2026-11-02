Extinguido un incendio en una vivienda unifamiliar de La Hiruela, en Madrid, sin heridos

Nueve dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid extinguen un incendio en una vivienda de La Hiruela, en Madrid. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nueve dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido un incendio declarado en una vivienda unifamiliar de dos plantas en la localidad de La Hiruela, en la Sierra Norte, sin que se hayan registrado heridos, según ha informado a Europa Press Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El aviso ha entrado en el centro de emergencias alrededor de las 19.00 horas. El fuego se ha iniciado en la planta inferior del inmueble --presumiblemente a causa de una estufa-- y se ha propagado con gran rapidez y una elevada carga de fuego hacia las plantas superiores, afectando de forma total a la segunda planta de la casa.

Los efectivos han logrado atajar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a la vivienda colindante.